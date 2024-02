Una mujer y dos hombres con restricciones coincidieron en evento público: ellos quedaron detenidos

Estación Plus Crespo

En horas de la noche, una problemática familiar ya judicializada, derivó en un nuevo incidente, con aprehensiones en medio de un evento público de Libertador San Martín. Las autoridades de esa dependencia, indicaron a FM Estación Plus Crespo que "alrededor de las 20:50, los uniformados apostados para prevención en el Festival del Parque, que se desarrolló en el polideportivo, fueron contactados por una espectadora. Una mujer del público se acercó, manifestando que su ex pareja y su ex suegro, se encontraban en el lugar, siendo que presentan restricción de acercamiento a su persona".

Chequeada la información y constatando que la medida se encuentra vigente, los efectivos obraron en consecuencia: "Se procedió a entrevistar a los dos hombres, pidiéndoles que se retiren del evento, ya que su permanencia configura una desobediencia judicial, por cuanto la perimetral está fijada en 100 metros", precisaron desde la fuerza y agregaron: "Ambos se negaron, y pese a los reiterados intentos, hicieron caso omiso. Seguidamente se los detuvo y trasladó hacia Jefatura Departamental Diamante, donde quedaron alojados a disposición del Dr. Gilberto Robledo".

Dado el episodio, deberán afrontar los cargos penales por el supuesto delito de Desobediencia Judicial.