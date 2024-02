Sumariaron a empleado de Salud que “truchó” viáticos por más de $2 millones

El Ministerio de Salud dispuso instruir un sumario administrativo a un empleado del área de Prensa, MFM, a quien se le reprocha el manejo irregular de viáticos y haber “truchado” las certificaciones de viajes al interior y los recibos por carga de combustible, “la rendición de una carga de combustible que supera la capacidad real del tanque del vehículo usado”, o haber consignado haber viajado a determinadas ciudades donde nunca estuvo.

El 20 de septiembre de 2023 la División Viáticos del Ministerio de Salud intimó al trabajador a que “en el plazo de 48 hrs. de notificado, presente la rendición de viáticos pendientes”, según consigna el decreto Nº 4.546, publicado este miércoles 14 en el Boletín Oficial. En la comunicación al empleado, se hizo notar que “se observan algunos comprobantes de marcación similares en diversas comisiones de servicio, lo cual no serán tomadas como válidas; a su vez no obra detalle de los profesionales que trasladaba”.

El trabajador presentó descargo el 25 de septiembre respecto de la intimación y propuso «devolver una suma mensual de aproximadamente $ 50.000 atento a que mi sueldo se encuentra comprometido por cuota alimentaria”.

El informe final de las comisiones de servicio “pendientes de rendición o rechazadas por observaciones (inconsistencias y/o irregularidades)” arroja un monto total de $2.095.325,04.



Entre “las diversas irregularidades observadas en la rendición”, dice el decreto que dispuso el sumario, “se verifican las siguientes acciones orientadas a causar y/o intentar ocasionar una defraudación al Estado provincial a saber:

1). La rendición de una carga de combustible que supera la capacidad real del tanque del vehículo usado, esta actividad se advierte en el Viático 644 (23/02/2023). Se rechaza rendición de viático debido a que los días de marcación en ciudad de Diamante, las cargas de combustible son en Paraná. Se rechaza asimismo el ticket de carga N° 0003-20203 por $ 21.599,70, debido a que se manifiestan 69 litros, cantidad esta imposible para la capacidad del tanque del móvil utilizado. Que esta situación irregular de supuesta carga de combustible en volúmenes superiores a la capacidad del rodado utilizado se reitera en otros viáticos. Ej. N° 682, 241, 276, 506, 720, 864, 1257, 1445, entre otras.



2). Discrepancias y/o inconsistencia s en cuanto a las fechas de carga de combustible y la fecha en que fue solicitada la comisión de servicios. Ej. N° 49, 276, entre otras.



3). Tarjetas de marcación adulteradas, preimpresas con los nombres de los funcionarios policiales. Ej. 1504, 1764, 2045, 2290, 2596, entre otras.



4) Rendiciones sin presentar. Ej. 815, 1651, 2697, 2984, entre otras.



5) Cargas de combustible en localidades que no se corresponden con el recorrido establecido en la comisión de servicio o cargas en Paraná y no en la localidad destino de la comisión de servicios. Ej. “N° 1152 No consta marcación en Concepción del Uruguay. Se rechaza Ticket B 00005-6829 ya que posee carga de combustible en la ciudad de Rosario del Tala, la cual no formaba parte del recorrido. Esta irregularidad se reitera en otros viáticos tales como, N° 1257, 1266, 1335, entre otras. Que a partir de la fs. 314 se anexa las actuaciones al trámite R.U N° 2923233, en las que corren agregada grave denuncia realizada por la Coordinadora de la Dirección de Relaciones institucionales y Comunicación de este Ministerio, donde se manifiesta que el empleado -con funciones de chofer en esa Dirección habría tramitado y cobrado servicios de viáticos por supuestos viajes oficiales de forma adulterada, y que no habrían pasado por las manos o vista de la Coordinadora Roxana Montero, `pero que sin embargo tienen mi sello y mi firma apócrifos`, según denuncia la misma, y a fs. 315/316 se presenta el Sr. Hugo Remedi, subsecretario de Prensa y Política Comunicacional del Ministerio de Salud quien ratifica las maniobras ilícitas del agente (…) y el uso apócrifo de firmas y sello de la coordinadora general del Área, `en un raid anómalo durante casi todo el año en curso`.



La disposición oficial indica que “conforme constancias de autos se evidencia que a lo largo del año en curso (…), ha desplegado una maniobra con claros fines defraudatorios al erario público, incurriendo no solo en la comisión de presuntas faltas graves posibles de investigación en sede administrativa mediante el inicio de un sumario administrativo sino también materia de denuncia e investigación en sede penal. Que en tal sentido, el agente en cuestión se ha valido de una serie de mecanismos, que van desde la presunta utilización de sellos y falsificación de firmas, hasta la adulteración de marcaciones valiéndose de la preimpresión de nombres de funcionarios policiales, o la supuesta carga de combustible por cantidades que exceden la capacidad de carga del rodado utilizado”.

Pero además de cargar contra el empleado, Salud entendió que “sin perjuicio de que la maniobra fuera advertida desde la División Viáticos dependiente del Departamento Tesorería, resulta necesario esclarecer los motivos por los cuales pese a las reiteradas y sucesivas

irregularidades detectadas en las solicitudes de viáticos del chofer (…), dicha dependencia no activó los protocolos y sanciones previstos por el Decreto N° 4405/18 GOB., con la suficiente antelación y premura, teniendo en cuenta el tiempo que transcurrió desde enero y hasta el mes de septiembre en que se detecta la maniobra defraudatoria”, se dio a conocer.



En función de ello, además del sumario administrativo al trabajador, “corresponde se sustancie una información sumaria en el ámbito de la División Viáticos dependiente del Departamento Tesorería del Ministerio de Salud, a fin de determinar hechos y deslindar responsabilidades respecto a la acción y/u omisión de los agentes de esa dependencia en relación a la maniobra defraudatoria desplegada”.

Entre Ríos Ahora