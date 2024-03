CampoLimpio anuncia inversiones por 3.600 millones de pesos junto a autoridades

Estación Plus Crespo

En el marco del encuentro “La gestión de los agro residuos plásticos en una agenda bioeconomía” realizado en Expoagro, CampoLimpio anuncia una inversión de 3.600 millones de pesos para el 2024. Con el propósito de incrementar la cantidad de productores adheridos al sistema de gestión, estará destinada a ampliar su red de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en todo el país y a realizar jornadas de recepción de envases vacíos de agroquímicos y de concientización.

Con esta inversión, el plan alcanzará a más de 35 centros de almacenamiento para incrementar la cantidad de puntos de recepción de envases. Además, se asignarán más de 1.000 millones de pesos a campañas de recepción de envases y concientización que buscan profundizar un cambio de hábito entre los productores que aún no se adhirieron al sistema e incrementar los kilos de plástico recuperados para que ya no estén en el campo argentino y no impacten negativamente en el ambiente y la salud de las personas.

“Es fundamental que los productores lleven el envase vacío de agroquímicos a su Centro de Almacenamiento Transitorio más cercano, evitando que este plástico contamine el ambiente y dañe la salud de las personas. CampoLimpio ya recuperó más de 12 millones de kilos de plástico impulsando una producción sustentable en todo el campo argentino”, manifestó la presidente de CampoLimpio, Mariale Álvarez.

La gestión de los agro residuos plásticos en una agenda bioeconomía

El evento contó con la participación de autoridades provinciales, especialistas e integrantes destacados del sistema impulsado por CampoLimpio, el principal canal para el tratamiento de los residuos plásticos del campo de forma legal y formal.

Luis Couyupetreau, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, expuso: “Hace dos años que tenemos una mesa de gestión junto a CampoLimpio. Existe una ley basada en la responsabilidad extendida del productor y en la economía circular, hacemos un esfuerzo para también resaltar la salud pública. En la provincia queda plástico por recuperar, pero estamos dando pasos adelante en conjunto. Es muy importante contar con un sistema único de trazabilidad”.

A continuación, la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hoffman, agregó: “La unión entre las áreas de Producción y Ambiente es clave para lograr un espacio intersectorial que sume a productores, a organizaciones y al sector público y que tenga a CampoLimpio como nexo. Mañana estamos inaugurando el octavo CAT en nuestra provincia con mucho orgullo junto a CampoLimpio”.

Ignacio Mantaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, manifestó: “Nuestra provincia continúa trabajando en la reglamentación y capitalizando la experiencia de otras gestiones. Los ejes de nuestra Secretaría son el agua y el suelo y por este motivo queremos potenciar el sistema en pro de la economía circular para alcanzar mayor productividad, haciendo docencia en su adopción”.

Además, Gustavo Balbi, director general de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, afirmó: “Trabajamos juntos propositiva y normativamente. Los desafíos continúan de la mano de la trazabilidad”.

Marcela Fabrissin de Federación Agraria, advirtió: “sabemos el esfuerzo de erradicar la compra ilegal y estamos comprometidos en articular cada vez más toda nuestra cadena de valor para seguir construyendo juntos las mejores prácticas para sensibilizar al productor”. Por su parte, Patricia Luke de Coninagro, expresó que: “Debemos tomar conciencia del triple lavado y de la perforación a la hora de la entrega del envase. El campo debe ser un lugar sano para todos y eso es responsabilidad de quienes trabajamos en él”.

La jornada también contó con referentes de la industria del plástico como Flavio Luetto, gerente de la Planta de Recupero de Residuos Plásticos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Ricardo Oharriz, gerente general de DOSAM SRL y el director ejecutivo de CampoLimpio, Ignacio Stegmann.

CampoLimpio, el principal canal formal que surge a partir de la Ley 27.279, busca sensibilizar para que los productores entreguen sus envases vacíos de fitosanitarios, ya que todos hacen un campo limpio. De esta forma, no sólo se contribuye a una economía circular gracias a la reutilización del plástico reciclado en usos autorizados por las provincias, sino que también se cuida el ambiente y la salud de las personas.

Desde la puesta en marcha del programa en 2019, CampoLimpio ya recuperó más de 12 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino. Cabe destacar que se llevan realizadas más de 1.000 jornadas de concientización y recepción de envases vacíos y, solo en 2023, se sensibilizaron a más de 30.500 personas, a través del dictado de capacitaciones. Además, actualmente funcionan 80 CAT desplegados en distintos puntos del país a los que los productores pueden acercar sus envases.

Acerca de CampoLimpio

CampoLimpio tiene como misión diseñar e implementar un completo sistema de gestión ambiental para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. La asociación articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a distribuidores, productores y organizaciones del sector para desplegar el sistema en todo el territorio nacional. Se trata de una plataforma que integra el trabajo colaborativo de esta amplia cadena de valor y unifica el proceso de recuperación de envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino, a la vez que impulsa un nuevo paradigma de economía circular en el sector productivo.