Advierten por la suba alarmante de la adicción a las apuestas en adolescentes: qué pueden hacer los padres

Los nativos digitales son las principales víctimas por su simbiosis a los juegos y aplicaciones online. "Ingresó un nuevo juego que tiene que ver con las apuestas deportivas con todo lo que sucedió con el mundial. El juego online se legalizó en 2019, tanto en la Ciudad como en la Provincia. Y las grandes empresas que se dedican a esto financian a los influencers que juegan en vivo y promocionan las apuestas en plataformas como Twitch", explica Agustín Dellepiane, psicólogo especialista en ludopatía, quien agregó que muchos chicos empiezan a jugar desde los doce años.

Cuenta Lorena que la problemática casi no se da entre las chicas, sino más bien entre los varones. "Al menos por el momento vemos que no es un tema que manejen las chicas. Nosotros aún hacemos control parental del teléfono de nuestra hija y efectivamente, no tiene aplicaciones de juegos. Pero de todas maneras, conoce perfectamente todo el universo, porque habla de los juegos que usan sus amigos y compañeros".

Los menores de 18 se arman perfiles "truchos" y, sobre todo, hacen apuestas deportivas (N. de R.: muchos de los clubes más importantes del fútbol local están patrocinados por empresas de juegos en linea). "Pero también juegan a otras cosas, desde ruletas hasta cara o cruz, bingos, juegos de supervivencia. En la escuela de nuestra hija, los profesores y directivos comenzaron a hablar del tema", contó.

La problemática ya está también en las escuelas. “Nos encontramos con muchos pibes que apuestan y apuestan fuerte. En secundaria estamos viendo que las familias les habilitan cuentas de Mercado Pago para usar en el kiosco, en el viaje y tener plata para sus gastos, pero en muchos casos los chicos usan ese dinero en páginas de apuestas. Sabemos de chicos que ganan y pierden 70 o 90 mil pesos. En ellos se está creando un estímulo temprano por apostar que es riesgoso”, describió Silvana Scarampi, directora del nivel secundario del Complejo Educativo Rubén Darío de Villa Ballester.

Lo que observa la directora no es un problema exclusivo de los alumnos de su escuela. Es un mal de época que escaló a un ritmo frenético en los últimos años a partir del bombardeo publicitario que las casas de apuestas online despliegan día a día, casi sin que nadie lo perciba como un riesgo, como si se tratara de un juego inocuo, sin perjuicios.

Dellepiane ratifica esta nociva moda pueril con un dato alarmante: "En el último año las consultas que más han crecido son de chicos de entre 15 y 22 años que hacen apuestas de casino online. Los chicos juegan con todas las paginas oficiales como bet365 o Betsson. Pero también hay un gran porcentaje que juega de forma clandestina, ya que son menores de edad. Y debido a esto apareció una figura que le dicen el cajero, que levanta las apuestas de los chicos y que tiene la misma edad que ellos".