Los comercios ya no se podrán llevar las tarjetas: claves de la medida que busca evitar fraudes y acerca el “posnet” al cliente

Hay dos cuestiones a tener en cuenta con esta nueva resolución. La primera tiene que ver con la implementación, que puede presentar ciertos problemas logísticos. Esto sucede porque las dos principales marcas que operan terminales de pagos en el país, Fiserv y Payway, tienen dispositivos que están pensados para que quien visualiza la información sea el vendedor: Posnet y Payway (ex Lapos).

Esto no es así en todos lados: en Estados Unidos, por ejemplo, las terminales suelen estar en una caja y mirando al cliente. “Al comenzar una transacción con chip, banda magnética o contactless, primero hay que pasar la tarjeta, luego incorporar el monto y luego las cuotas. El problema de esto es que el consumidor no tiene forma de ver cuál es el monto que le están cobrando, ni tampoco la cantidad de cuotas en la cuáles está pagando, que es algo muy específico de Argentina, un país que ha implementado las cuotas hace de más de 30 años como líder a nivel regional y global. Y la forma en la que se implementó el proceso no tiene en cuenta estos pasos”, advirtió el economista Ariel Setton, especialista en medios de pago.