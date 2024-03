Básquet: Se viene el torneo apertura de la APB

Luego de la espera, habrá balón al aire en el certamen de la Asociación Paranaense de Básquet, que este año será denominado “Néstor Meglio”. La Primera ‘A’ y la Primera ‘B’ estarán integradas por 10 elencos cada una, mientras que la ‘C’ nucleará 14 elencos, divididos en dos zonas de 7 equipos.

En cuanto al formato -de la ‘A’ y la ‘B’, se jugará una rueda todos contra todos para determinar los 8 clasificados a los Playoffs, que serán al mejor de tres partidos. El 9° y el 10° jugarán un mano a mano para definir quién pelea el descenso.

En esta línea, si el último del Apertura es también el último del Clausura, descenderá directamente, caso contrario, se disputará una serie al mejor de tres juegos para definir el descenso.

La Primera ‘C’ contará con 14 equipos, divididos en dos zonas. En cada zona se juega una ronda, todos contra todos. En la segunda parte de la fase regular, el 1°, 2° y 3° de la Zona A jugarán con el 1°, 2° y 3° de la Zona B. Lo mismo para el resto de los equipos, ya que el 4°, 5°, 6° y 7° de la A, chocarán contra los de la B.

Finalizada la parte 2 de la Fase Regular, se confecciona una tabla del 1° al 14° para la etapa de PlayOffs. Del 1° al 8° juegan los Cuartos de Final y del 9° al 14° disputarán una Copa Estímulo.

EN ACCIÓN

En Primera A, jugarán: Ciclista, Echagüe, Estudiantes, Quique, Olimpia, Paracao, Recreativo, Sionista, Talleres y Unión de Crespo. En Primera B: Ciclista ‘B’, Estudiantes ‘B’, Quique ‘B’, Olimpia ‘B’, Paracao ‘B’, Recreativo ‘B’, Talleres ‘B’, San Martín, Rowing ‘A’ y Rowing ‘B’. En Primera C – Zona A: Olimpia ‘C’, Sionista ‘B’, Quique ‘C’, Echagüe ‘B’, Patronato, Diamantino, Neuquen. En la Zona B: Viale, Talleres ‘C’, Ciclista ‘C’, María Grande, Estudiantes ‘C’, San Martín ‘B’, San Benito.

En cuanto a la programación de partidos, se prevé el siguiente orden para este sábado, en Primera C, Zona A: Neuquen vs. Echagüe ‘B’ (20.00); Quique ‘C’ vs. Sionista ‘B’ (21.00); Diamantino vs. Patronato (21.30). En la Zona B: San Martín ‘B’ vs. Ciclista ‘C’ (21.00); San Benito vs. Talleres ‘C’ (21.00) (Lomas Basket); Estudiantes vs. María Grande (21.00).