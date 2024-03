“La gente toma más recaudos y quiere volver a la normalidad” manifestó un crespense que es taxista en Rosario

El crespense Daniel Pfarher, se radicó en Rosario. Allí hace casi dos décadas trabaja como taxista y en diálogo con FM Estación Plus Crespo, brindó detalles de cómo es vivir en esa ciudad en estos tiempos convulsionados.

“16 años atrás era otra la ciudad, era mucho más segura, pero fue creciendo y se puso cada vez más complicada, principalmente el tema de la seguridad”, dijo Pfarher a Estación Plus Crespo.

Estación Plus: ¿Usted tuvo algunos hechos de inseguridad?

Daniel Pfarher: Tuve varios hace años, ahora gracias a Dios, hace dos o tres años que no tengo ningún robo, pero uno va aprendiendo con el tiempo cómo moverse y evitar que lo terminen robando.

E. P: ¿Robos a mano armada en la actividad?

D.P: Sí, me han robado mostrándome un arma, con cuchillo, con un destornillador.

E. P: ¿Y en ese momento, uno qué piensa, qué hace?

D. P: Yo lo primero que hago es darle todo lo que me pide el delincuente porque pienso que mi vida vale mucho más que lo que me puede robar. Tengo unos días de bronca, pero después tengo que volver a la normalidad porque tengo que volver a trabajar.

E. P: Hablando de normalidad, ¿la ciudad volvió a la normalidad?

D. P: En este momento prácticamente está normal, la única diferencia es que la gente toma su recaudo, no sale hasta muy tarde, trata de volver lo más temprano posible a la casa, algunos negocios están cerrando, no digo mucho, pero media hora antes, una hora antes.

E. P: ¿Y cuando comenzaron a suceder todos estos hechos, qué recaudos o recomendaciones recibieron en la actividad?

D. P: Lo que han recomendado desde los medios, de la municipalidad es tratar de no levantar pasajeros si no está muy seguro, gente que le hace seña y moverse con la aplicación MoviTaxi.

E. P: ¿Es la aplicación que usan en Rosario?

D. P: Es la que usan los taxistas en Rosario.

E. P: ¿Y ahora se nota que hay más seguridad? ¿Ha habido más policía, gendarmería, el ejército?

D. P: Y se ven más controles, principalmente de moto, que con los que los delincuentes más se mueven, pero principalmente en los barrios más complicados, ahí se ve más gendarme, policía federal. Han llegado bastante en estos últimos días.

E. P: En general, los taxistas hablan con el pasajero. ¿Qué han mencionado en estos días? ¿La gente vuelve a la normalidad porque se siente más segura, porque perdió el miedo, o porque no le queda otra?

D. P: Y la gente tiene que volver a la normalidad porque necesita trabajar y no se puede encerrar porque necesita de su ingreso, así que no le queda otra que salir a trabajar. Pero toma su recaudo. Hay gente que me ha dicho que prefiere gastarse un peso más y tomarse un taxi que subirse a un colectivo, pero no es que la mayoría, algunos, que tienen la posibilidad de pagar el taxi, entonces se mueven en taxi antes que subirse a un colectivo.

E.P: Para quien tenga que viajar a Rosario ¿Qué recomendaciones pueden dar? ¿Hay zonas más seguras?

D. P: En Rosario hay calles principales para ingresar y hay que tratar de entrar por esas. Buscar Calle Córdoba, Mendoza, si vienen de la zona de Entre Ríos, lo que más práctico es Córdoba para llevarlo al centro y después donde están los centros comerciales, ahí hay seguridad. Y moverse más bien por avenidas. Sí, a ver, ahora también los GPS muestran donde hay una zona roja o algo, entonces por ahí hay que tratar de esquivarlo.

E. P: Esperamos que la situación mejore. ¿Tiene fe?

D. P: Sí, seguro. Es cuestión de tiempo esa. Va a mejorar. Tiene que haber más presencia del Estado, en el sentido que tiene que haber más policía. Pero eso lleva tiempo.