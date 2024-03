Falsa alarma: Desvinculan a utilitario de intento de rapto en Diamante

En las últimas horas circuló de manera informal, la imagen de un utilitario, color blanco, que transitaba por la ciudad de Diamante y al cual se le adjudicaba un comportamiento reprochable y delictual.

A fin de evitar las falsas versiones y no crear psicosis infundada, el Jefe Departamental Diamante, Esteban Allegrini, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 11:40 de este viernes, dos personas formalizaron una exposición policial, aclarando la situación y desvinculando al vehículo de las acusaciones. Lo hicieron en el carácter de adultos responsables de dos menores de edad, quienes -según los trascendidos- habrían sido acosadas o protagonistas de un intento de trasladado no consentido. Las mismas habrían estado transitando por 25 de Mayo y 3 de Febrero, cuando observan una camioneta de esas características, desplazándose a la par y se asustan, alejándose corriendo por 3 de Febrero. En este documento, manifiestan que el conductor no descendió de la unidad ni tampoco cruzó palabra alguna con las menores".

No obstante, la Policía chequeó registros fílmicos, constatando ese relato, ya que no se observa intención ni acción por parte del conductor.

De igual modo, el hombre a bordo del rodado había sido identificado en 25 de Mayo y Eva Perón, en ocasión de acudir los uniformados para dilucidar lo ocurrido, destacando el Jefe Departamental que "no existió delito alguno".