El Padre Mario Camozzi se suma a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Padre Mario Camozzi contó “he venido varias veces de visita a Crespo, el padre Rubén suele invitarme a mí y a otros amigos sacerdotes para celebrar la Pascua, así que he venido varias veces a esta ciudad los lunes de Pascua”.

“En el año 2018 se celebró el día de del sacerdote en Crespo con el arzobispo y todos los sacerdotes, así que aquí celebré la misa”.

Recordó “Yo soy oriundo de la ciudad de Paraná. Allí nací y tengo mis padres, y hace 31 años que soy sacerdote. Anteriormente estuve en la parroquia San José, de la localidad de San José de Feliciano".

Destacó “Llegué a Crespo el Miércoles Santo a la noche, y me incorporé aquí a la parroquia en plena Semana Santa. Yo he sido destinado aquí por el arzobispo como residente en principio, voy a estar este año aquí porque estoy en recuperación de una operación del ojo derecho, pero puedo realizar actividades normales, lo único que estoy limitado por ahora es a manejar un vehículo, pero el resto de las actividades las puedo realizar normalmente”.

“En principio vengo por este año, pero yo estoy a disposición de lo que diga el obispo y de la comunidad”.

Camozzi explicó “El padre Rodrigo va a viajar a Roma a realizar estudios superiores, en la Universidad Gregoriana, va a estudiar Teología Dogmática, y si a partir de julio él ya va a estar yéndose para allá, así que vamos a quedar con el padre Rubén. Por eso digo, yo vengo con la mejor disposición para colaborar con el padre Rubén y atender aquí la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, hasta que el señor arzobispo disponga, esa es mi disposición, estar aquí todo el tiempo que se me necesite”.

Resumió “Anteriormente estuve en la parroquia San José, en San José de Feliciano, he estado también como párroco en la parroquia Cristo Rey, de la localidad de Sauce de Luna, y también he sido vicario parroquial en la parroquia San Miguel de Bóvril, esos han sido mis destinos anteriores. También estuve varios años como sacerdote en la provincia de Mendoza, yo estoy aquí en la arquidiócesis desde el año 2018”.

“Me ha tocado hacer un poco de todo, generalmente he estado en parroquias del interior, yo soy de Paraná, ahí tengo mis padres, mis amigos, pero yo siempre he preferido las parroquias del interior, porque, bueno, es otro tipo de vida, hay más familiaridad con la gente, así que en las parroquias que he estado, he tenido, trabajo con los jóvenes, si bien yo no soy tan joven, tengo 56 años, pero todavía tengo el espíritu y un poco de cuerpo como para realizar actividades con los jóvenes, con los chicos también, siempre en las parroquias que he estado ha habido catequesis, grupo de niños, así que todavía tengo ese espíritu de poder realizar tareas con los jóvenes, con los niños, con la gente grande también”, indicó Camozzi a FM Estación Plus Crespo.

Reconoció “Llegué a Crespo en momentos muy especiales para toda la iglesia, como es la Semana Santa, hemos tenido mucha actividad, mucha gente, y me han recibido muy bien, la verdad que con toda la gente que he estado acá en la ciudad, después estuve también en la aldea de San Juan, celebrando misa, y me han recibido con mucha calidez, realmente eso, uno que viene de otro lado, que yo prácticamente no conocía tanto, he sido muy bien recibido, y lo que espero, es de a poco ir conociendo el lugar, la gente, ir adaptándome al ritmo de la ciudad y de la comunidad, porque cada lugar tiene su idiosincrasia, su forma de ser, de vivir, y uno en principio quiere conocer eso para poder adaptarse. Vengo con la mejor disposición de dedicarme al servicio de la comunidad, que se me ha encomendado, junto con el padre Rubén y el padre Rodrigo”.