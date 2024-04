22 establecimientos productivos y familias del “Camino del Medio” casi aislados por la intransitabilidad del camino. VIDEOS

El productor Ricardo Unrrein, describió el panorama ante la consulta de FM Estación Plus Crespo, “En este momento está totalmente intransitable en un tramo de unos 600 mts afectando a la producción y también para vehículos livianos. Está totalmente roto, porque hay 500 o 600 metros donde se obstaculiza todo. Y eso que la lluvia no fue tanta en el día de ayer, pero se ha deteriorado completamente”.

Unrrein reconoció que “En lo que va de este año no se hizo ningún trabajo de mejora en el camino. En el transcurso del mes de enero cruzó una vez la motoniveladora y después nunca más. Yo personalmente he reclamado a la zonal del Seguí de Vialidad, que es adonde nosotros pertenecemos”.

El productor se indignó al recibir la respuesta “La contestación que me dieron ahora es que están reestructurando, que no tienen para combustible, pero yo lamentablemente y todos nuestros vecinos a la hora de pagar impuestos a nosotros no nos preguntan si tenemos o no tenemos plata para pagar. Los intereses y las multas corren y eso es lo que hoy nos da una impotencia, porque la producción parada en nuestras granjas no genera ingresos y los clientes exigen puntualidad, y se está incumpliendo tanto en la entrega de pollo, de cerdo, de huevo y de leche también”.

“No pude entregar pollos para faena y además están sin comer”

Unrrein contó que “Anoche no pude entregar pollos para faenar. Estoy justo en la etapa de entrega, tuvimos que hablar con el frigorífico, y antes de romper camiones o tumbarlos, decidimos no entregar pollo en el día de ayer. El alimento estaba calculado justo hasta ayer y hoy estoy sin alimento, hoy los animales están sin comer”.

También reconoció que “si habría que sacar a una persona, un familiar o alguno de nuestros empleados y hay que llevarlo con urgencia al médico, en el día de hoy no se puede salir, entonces también eso es el problema que está acarreando y ni que hablar de llevar los chicos a la escuela, hoy los chicos tuvieron que faltar”.

22 establecimientos productivos

Detalló que “El problema está en que los establecimientos se han agrandado y la provincia no está respondiendo con el camino. Nosotros somos 22 establecimientos activos en el tramo de 12 kilómetros. Las producciones se agrandan porque los márgenes son cada vez menores, entonces la única forma de mantenernos en pie es agrandar la producción, pero nos encontramos con el problema de que al día de entregar dicha producción no tenemos camino. El productor agropecuario aplaude cuando cae una lluvia y nosotros salimos por detrás y decimos no, ojalá que no llueva, estamos ahí en una contradicción permanente".

Panorama desalentador

Unrrein explicó que “Las autoridades están al tanto de esta situación. Sinceramente, estamos muy desanimados porque tenemos muy pocas expectativas, estuvimos comunicándonos con el jefe de Vialidad de la zona Seguí y dice que no le asignan camiones. La Junta de Gobierno de Aldea San Rafael tiene broza comprada, pero no la transportan. Además, lo que ellos tienen comprado y asignado para nosotros, dicen que son ocho equipos. Con ocho equipos hoy no hacemos nada, así que lamentablemente los vecinos tendremos que poner de nuestro bolsillo y comprar broza y que al menos Vialidad realice el transporte. El tema es cuánto van a realizar ese transporte y recién arranca la temporada invernal y dan mucha lluvia para esta temporada hasta septiembre, o sea que tenemos un panorama muy sombrío para estos cuatro o cinco meses de invierno que nos esperan”.

Detalló que “Hoy prácticamente está intransitable, la única forma de cruzar camiones ahí es engancharlo con un tractor y romper más todavía el camino, pero no nos queda otra, los animales tienen que comer y esto tiene que seguir funcionando”.