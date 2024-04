Joven de Paraná conectó con francés por Tinder, la estafó y le rompió el corazón

Micaela tiene 22 años y lo que podía haber sido una historia de amor que superó las barreras idiomáticas, terminó siendo un gran dolor de cabeza para la joven estudiante de Paraná.

En diálogo con Elonce contó que a través de la app de citas “Tinder”, conoció a un hombre que supuestamente sería de Francia, después de unos meses de mantener ese tipo de contacto, él decidió venir a Paraná. Ella le alquiló un departamento a través de una inmobiliaria e hizo el contrato a su nombre. Pero la relación no prosperó y si bien al principio le depositó dinero para los gastos, quedó con una deuda cercana al medio millón de pesos, que el ex enamorado no quiere afrontar.

“Conectamos en Tinder y nos comunicábamos en inglés porque él no manejaba mucha el español. Dos meses después me sugiere venirse a Paraná y accedí. Le arreglé el alquiler porque él no podía ponerlo a su nombre porque no es de acá, pero las cosas salieron mal”, dijo Micaela.

Según explicó, de un momento a otro, el hombre “empezó a tener un comportamiento muy errático y extraño, por lo que decidí alejarme. Me bloqueó de todos lados, no me contesta las llamadas ni los mensajes y me dejó una deuda con una inmobiliaria de 400.000 pesos”.

Micaela dio cuenta que decidió hacer público lo sucedido para evitar que otras jóvenes, que puedan conocer al francés, sean engañadas. “Yo no sé de dónde viene o si vino solo. No sé qué es de su historia de vida, simplemente sé que muy buenas intenciones no tenía al final de cuentas. Lamentablemente uno aprende de los errores y tengo que hacerme cargo de una deuda que no me pertenece”, mencionó.

Consultada sobre a qué se dedicaría el hombre, Micaela expresó que le dijo que “era inversor, y trabajaba desde el hogar. Invertía en un montón de empresas y que su familia tenía muchos hoteles en Francia y en todo el mundo, supuestamente era de una familia de mucha plata, pero nunca lo pude confirmar porque no conocí a su familia. Me dijo que venía a hacer inversiones y establecer un negocio en la Argentina”.

“La manera en que se manejaba era muy extraña y errática y ahí fue cuando empecé a sospechar; estuve dos semanas con él y después corté”, remarcó la joven y dijo que desconoce si este hombre todavía está en Paraná o en Argentina. Sus amigas lo habrían visto con una mujer, con la cual se comunicaba en francés.

“Hay que tener cuidado porque no sé cuáles son sus intenciones. Le presenté a toda mi familia, pensé que era una persona completamente distinta a lo que terminó siendo, de todos los escenarios posibles jamás me imaginé que iba a terminar en este”, puntualizó la joven que además dijo recibir amenazas “un montón de veces por las cosas mías que estaban en el departamento donde él se quedaba, que no me las iba a devolver si no iba”.

El francés, de nombre Lucas, “tiene entre 24 y 30 años, es rubio alto y al principio parece una persona super amigable hasta que se fue destapando lo que realmente es”. Y sigue teniendo su perfil en la app Tinder.