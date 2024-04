Una multitud exigió justicia y seguridad en Bovril

Una multitudinaria marcha tuvo lugar en el centro de Bovril la noche de este domingo, en pedido de justicia por el homicidio del exjuez de Paz local Roberto Cura, y de mayor seguridad para la ciudad, que continúa conmocionada por el violento asesinato sin resolver, ocurrido el martes 23 de abril de 2024.

En el lugar se expresaron diferentes personas. "Esto nos golpeó muy fuerte y nos viene golpeando desde antes. Sufrimos robos y otros hechos de inseguridad, hacemos la denuncia y todo queda ahí. Nuestro pueblo era muy seguro, vivíamos felices", expresó una de las vecinas. Otro de ellas pidió "unirse, porque la unión hace la fuerza". Ambas recordaron con tristeza y cariño a Roberto "Pocholo" Cura, como conocían en la localidad al exmagistrado, y le dedicaron plegarias.

Una tercera vecina se paró al frente y pidió que saliera el jefe de la Comisaría, para "hablar con el pueblo y explicar cuáles son los avances en la investigación". Desde el interior, las autoridades policiales esgrimieron no tener autorización para hablar con los vecinos, quienes entonces, enviaron una comisión que ingresó a la dependencia, en representación de la marcha.

Qué dijo el intendente de Bovril

El intendente, José Gillig, brindó unas palabras frente a la concurrencia. "Hoy tenemos que apoyar a esta familia. Esta vez les tocó a ellos y ojalá que no [vuelva a pasar]. No tengo ninguna información. Pregunto todos los días y me dicen que están trabajando sobre el tema. Es lo único que les puedo decir y yo también estoy tan ansioso como ustedes", señaló el dirigente radical.

Ofuscados, vecinos presentes en el lugar le pidieron mayores recursos para seguridad y que el municipio instrumente medidas para abordar el tema, como la creación de un comité de crisis.

