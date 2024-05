Concejales denunciaron ante Fiscalía una presunta irregularidad en designaciones del gabinete municipal

El bloque de concejales de Más para Entre Ríos - Crespo en Marcha, brindó en el atardecer de este jueves, una conferencia de prensa -de la que participó FM Estación Plus Crespo-, en la cual pusieron en conocimiento de la ciudadanía, una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Paraná, por presuntas irregularidades advertidas en relación a nombramientos en diferentes cargos de la Municipalidad de Crespo.

La edil Nancy Eichhorn, explicó: "Entedemos que hubo una acción que viola el Art. 190 de la Ley 10.027 (Ley Orgánico de Municipios). Ese artículo estipula qué cargos pueden y no pueden ocupar los concejales y ex concejales, igual que los ex viceintendentes. En la lectura de esta normativa municipal encontramos que la Ordenanza 125/23 (Organigrama Municipal), que fue aprobada el 6 de noviembre del 2023 por la gestión anterior cuando la trata el Concejo Deliberante y se promulga el 7 de diciembre del año pasado, mediante la cual se establecen cuáles son las Áreas, Secretarías, Subsecretarías y Direcciones que van a conformar el gobierno actual. Cuando asume la nueva gestión, mediante decretos se designan para esos cargos a ex concejales que crearon esa ordenanza y por sentido común, es lo que está prohibido en ese artículo 190. Esa violación a ese artículo está tipificado en el Código Penal, en los Arts. 248 y 253 como proposiciones, nombramientos ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al encontrarnos con esa situación y habiendo identificado poca apertura al diálogo, tomamos la decisión de presentar esta observación ante la Justicia. Dándole curso por esta vía va a ser la mejor forma de resolver esta situación, porque además como funcionarios estamos obligados a hacerlo. Cuando observamos algún incumplimiento que puede poner en debilidad el funcionamiento del Estado, estamos obligados a denunciarlo, porque sino podemos ser cómplices de esa irregularidad y nosotros -que recién empezamos en esta tarea de representar al pueblo-, es lo que menos queremos. Además de querer que al municipio le vaya bien, queremos que la gente encuentre en la figura y el rol de cada uno, esa transparencia que tanto está reclamando. A este trabajo lo hacemos pensando en la ciudadanía y no pensando en acomodarse o buscarse posicionamientos que le permitan a uno crecer, o tomar a la política como un lugar de crecimiento personal en vez de un lugar de servicio al pueblo".

En cuanto a la denuncia, Eichhorn confirmó: "Se presentó en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Paraná, el pasado 22 de abril" y agregó: "En torno a esta situación o inconsistencia, estamos hablando 5 personas".

Asimismo, remarcó que "en general hay buena convivencia, pero cuando uno pregunta o presenta algún cuestionamiento u observación -como la contratación de familiares de funcionarios y demás-, vemos que hay un cerramiento al diálogo, no sentimos que haya voluntad de responder. No están dispuestos a revisar o reveer y esa es un poco nuestra función como oposición, llevar adelante ese contralor. Que se haya hecho en los últimos 8 años así, no quiere decir que esté bien o que tengamos que seguir haciéndolo de la misma manera".

Por su parte, Silvia Ledesma agregó: "Hay abuso de autoridad, es ilegal. Antes de hacer la denuncia, tratamos de buscar un diálogo y no tenemos respuesta. Como concejales nos debemos a mostrar la transparencia y que quede claro, que estos nombramientos fueron ilegales y con abuso de autoridad".

El presidente de bloque, Luciano Reca, sostuvo a modo de aclaración: "Esta irregularidad respecto de lo establecido en el Art. 190 de la ley municipal, no hace a la creación del cargo en sí, sino a la designación de los funcionarios que asumen como responsables. Es una ordenanza creada por ellos y después ese cargo ocupado por ellos. Nos corresponde a nosotros hacerlo saber a la Justicia y que sea una autoridad competente quien decida y defina cuál es la situación procesal de esto".

"La idea no es confrontar, sino ser transparentes", comentó Juan Pablo Motta y añadió: "La Municipalidad no es un club de amigos. Yo en la empresa no tengo a mis amigos de Racing trabajando, a ellos los veo en la cancha y en la empresa trabaja gente capacitada para eso. Ni el árbol genealógico tampoco, no se puede traer a tu papá, tu hijo, tu sobrino. Hay que empezar a profesionalizar y que el rol que tenga cada uno sea por conocimiento en la función".

¿Qué dice el Artículo 190 de la Ley 10.027?

"Ningún ex miembro del Concejo Deliberante y/o ex presidente municipal o ex vicepresidente municipal podrá ser nombrado en el Municipio para desempeñar empleo rentado que haya sido creado o cuya retribución hubiese sido aumentada en forma especial durante el período de su mandato, hasta dos (2) años después de cesado en el mismo. No podrá tampoco participar en contrato alguno que resulte de una ordenanza sancionada durante su mandato. Esta prohibición prescribirá a los dos (2) años de haber cesado".