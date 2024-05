Apple tendría preparados cambios muy interesantes para los iPhone 17, como un nuevo diseño, mejoras en la cámara frontal o una Dynamic Island reducida. También se contempla el lanzamiento de un nuevo modelo en sustitución del Plus: un iPhone 17 Slim de 6,6 pulgadas. Estos nuevos rumores se suman a los existentes y aumenta las posiblidades de que sea una apuesta concreta.

El rumor proviene de una fuente con un buen historial de predicciones acertadas, Jeff Pu. En su último informe no solo ha dado a conocer detalles sobre los iPhone 17, sino que también ha afirmado que Apple podría lanzar su primer dispositivo plegable en 2025, seguido del iPhone en 2026.

iPhone 17 Slim, cambios de diseño y más

Pu cree que Apple introducirá un nuevo iPhone en sustitución del modelo Plus: el iPhone 17 Slim. Un iPhone que tendría 6,6 pulgadas, algo que se ha rumoreado recientemente. Entonces, teniendo en cuenta esto, la serie iPhone 17 quedaría de la siguiente forma:

iPhone 17: pantalla de 6,1 pulgadas.

iPhone 17 Slim: pantalla de 6,6 pulgadas.

iPhone 17 Pro: pantalla de 6,3 pulgadas.

iPhone 17 Pro Max: pantalla de 6,9 pulgadas.

Por otro lado, el analista apuesta por un diseño en aluminio más complejo para los iPhone 17, 17 Slim y 17 Pro, mientras que el iPhone 17 Pro Max seguiría estando construido en titanio. Además, el 17 Pro Max también tendría una Dynamic Island más pequeña, mientras que la de los demás seguiría teniendo el mismo tamaño.

En cuanto al iPhone 17 Slim, no se proporcionan más detalles más allá de que sería un sustituto del modelo Plus, con 6,6 pulgadas. Recientemente, el analista y experto en pantallas Ross Young también apostó por un nuevo modelo con una pantalla más pequeña que el modelo Plus.

También se espera que los modelos base tengan ProMotion y Always-On Display. Por otro lado, también se espera que tengan el procesador A19, que estaría construido en un proceso de 2 nm, siendo Apple la primera compañía en utilizarlo.