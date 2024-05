Arturo Puig reveló que sufrió un asalto violento: "Me desvalijaron la casa"

Arturo Puig reveló que en Semana Santa debió ser internado en una clínica por padecer Dengue. Pero su lenta recuperación estuvo teñida de frustración, ya que sufrió un robo en su casa.

Puig contó la triste experiencia en una nota realizada por la periodista Karim González para Conexión Abierta, que reprodujo en su portal Laura Ubfal. Allí reveló detalles del triste momento vivido: "Te confieso que me desvalijaron la casa cuando estuve internado. Nunca me habían entrado y es una sensación espantosa", empezó contand.

Y agregó: "Levantaron la reja y la dieron vuelta y se llevaron un montón de cosas. La peor parte la pasó ) que vio todo como quedó y enseguida llamó a un vecino y a la policía".

Luego, Puig -que está protagonizando la obra "Largo viaje del día hacia la noche" junto a su esposa en el Teatro San Martín-, habló del durísimo momento que están viviendo los actores.

"No hay trabajo. Se ha perdido el héroe, la heroína que el público esperaba ver todos los días o una vez por semana. Me encantaría que vuelva 'Grande, Pa!' aggiornado, pero por el momento no hay ofrecimientos", explicó.

Arturo Puig habló del trabajo actoral y de las plataformas

Puig también se refirió a las plataformas y la ficción. "Las plataformas son fantásticas, pero no es la ficción que entra en las casas de la gente. Hay tantas plataformas en todas partes del mundo que hay que ver si se ven. Son maravillosas porque están filmadas como en cine, pero hay que evaluar el carisma", dijo.

Y añadió, hablando del gobierno de Javier Milei: "Este gobierno ha descuidado el tema del arte porque no lo considera una prioridad". En tal sentido, se explayó: "Yo creo que el arte, la cultura, es una prioridad en un país que es la que lo identifica, pero quiero aclarar esto y quiero que quede muy bien remarcado: la prioridad es alimentar a los niños antes del tema de la cultura. Por supuesto la cultura ocupa un lugar muy importante, pero la prioridad es que un país se ocupe de alimentar a los niños, a los que menos tienen, a los jubilados".

"Si quieren hacer una limpieza, porque a lo mejor hay ñoquis que no hacen absolutamente nada, tiene que ver que dentro de ellos hay gente muy valiosa. Es un momento difícil hasta para el mundo, lleno de guerras y mucha violencia", finalizó.