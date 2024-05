El Ministerio de Justicia le respondió a Bomberos Voluntarios por el pago reclamado: El semestre aún no se terminó

En varias oportunidades, la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios ha peticionado públicamente que el gobierno provincial abone el aporte correspondiente a la actividad, al punto de haber elevado un requerimiento formal -dado a conocer días pasados-. La nota tuvo eco en términos administrativos.

La respuesta, rubricada por el Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, esgrime: "Mediante Expediente Nº 2.781.859, Resolución Nº 387/23 M.G.J., se realizó el pago anual correspondiente al año 2023, para adquisición de combustible, compra de repuestos y la reparación de los vehículos pertenecientes al parque automotor de estas instituciones, como así también el mantenimiento de sus sedes, por un monto equivalente a 1.800 litros de Nafta Súper (YPF), según lo establecido por la Ley Nº 8.105 (vigente a ese momento), reglamentada por Decreto Nº 263/14 M.G.J. para cada una de las 63 Asociaciones de Bomberos Voluntarios que se encontraban operativas al momento del inicio del mencionado trámite". Menciona, que luego se hizo lo propio con los cuarteles de Sauce Montrull y Enrique Carbó.

"Se destaca que la Ley Nº 11.116 , en su art. 33 inc. b) establece que el Estado Provincial otorgará un aporte semestral a cada Asociación, reiterando que las asociaciones ya percibieron el aporte en el ejercicio pasado", puntualiza la contestación ministerial.

El semestre está próximo a cumplirse. No obstante, no surgió fecha precisa de pago. El Ministro de Seguridad y Justicia destacó que "a efectos de garantizar la capacidad operativa de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia, se encuentra en trámite el expediente para cubrir el aporte para las 50 asociaciones que a la fecha se encuentran en condición vigente regular".

En tal sentido, los cuarteles que eventualmente recibirían el aporte son: Gualeguaychú, Colón, Urdinarrain, Gualeguay, Chajarí, Nogoyá, Victoria, Villa Elisa, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Crespo, Ramírez, Concordia, María Grande, Diamante, Aldea Brasilera, Maciá, San José, Ceibas, General Campos, Hernández, Libertador San Martín, Villa del Rosario, Cerrito, Federación, Hasenkamp, General Galarza, Ubajay, Lucas González, Paraná, Federal, Bovril, Feliciano, Pronunciamiento, Pueblo General Belgrano, Villa San Antonio, Gobernador Mansilla, Villa Clara, Oro Verde, Colonia Elía, San Justo, Colonia Ayuí, Alcaraz, Caseros, Valle María, Sauce de Luna, Villa Domínguez, Pueblo Brugo, Sauce Montrull, y Enrique Carbó. En tanto, otras 16 Asociaciones se encuentran en carácter de condición irregular, de acuerdo a la nómina suscripta por el Director de Defensa Civil de Entre Ríos, Roberto Borré.

El presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni, relató previamente a FM Estación Plus Crespo, la crítica situación: "Estamos pasando una situación muy difícil, porque la Provincia nos está adeudando el tercer y cuarto trimestre del Plan de Manejo del Fuego, que no es mucha plata, pero los cuarteles lo están necesitando. Como así también el pago del equivalente al combustible, que es el importe de 1.800 litros de Nafta Súper a valor de YPF en el Automóvil Club Argentino, de avenida El Libertador, Buenos Aires, que es el precio más bajo del país. Hasta ahora no se ha efectivizado el pago y nos hemos reunido con algunos encargados del tema, pero por el momento no tienen fecha, están acomodando la parte administrativa y contable. En casi seis meses que lleva esta gestión de gobierno, lo único que hemos recibido son las salutaciones", lamentó.

Mientras el combustible sigue en alza mes a mes, bomberos voluntarios temen que el aporte se realice "a valor histórico", perdiendo así capacidad de contribución para con la función social que prestan.