Provincia adeuda a Bomberos Voluntarios 1.800 litros de combustible, más tercer y cuarto trimestre del Plan Manejo del Fuego

La entidad que nuclea a todos los cuarteles de la Provincia se encuentra preocupada y ocupada, en lograr que se concreten los pagos atrasados, los cuales resultan de significativa importancia para las finanzas de las instituciones bomberiles en cada localidad.

El secretario de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Hemos estado manteniendo reuniones con funcionarios provinciales, porque a muchos colegas les urge el depósito para poder seguir funcionando. Desde fines del año pasado, nos están debiendo aportes, que son 1.800 litros de combustible y el tercer y cuarto trimestre del Plan Manejo del Fuego. Para que la gente tenga una idea, el año pasado ese combo representaba un ingreso de un millón de pesos para cada institución. No es un monto impagable, pero para los cuarteles es un dinero elevado de poder reunir y que se necesita".

"Hoy un cuartel chico -como es el de Hasenkamp, al que pertenezco-, está pagando unos $300.000 por mes de combustible, para un promedio normal de salidas; sino se incrementa", apuntó el dirigente y agregó: "Los subsidios nacionales -por ejemplo-, se otorgan con un manual específico de uso. Son fondos que no se pueden destinar a pagar reparaciones de móviles, a comprar artículos de limpieza, ni a mano de obra para las instalaciones y demás. De manera que esos gastos que son recurrentes en la dinámica de un cuartel de bomberos, al dinero hay que conseguirlo por otra vía. Y si sumamos esta deuda de combustible, la situación es compleja. Se está haciendo muy difícil para los cuarteles, más si no perciben aportes nacionales como para solventar algunas cosas. A los más nuevos, les está costando salir a las intervenciones, porque no tienen combustible. Es una realidad que me llaman y me lo plantean. Por eso le pedimos a las autoridades, sean del gobierno que sean, que hagan los depósitos para bomberos, que es de todos y para todos. Nadie sabe cuándo los puede llegar a necesitar".

"Quisiéramos que se imaginen qué pasaría si no existiéramos como ONG. Los incendios, siniestros y el abanico de situaciones a las que acudimos, debería afrontarlas y hacerse cargo o responder el gobierno. Entonces, se ahorra mucho dinero el Estado contando con los voluntarios. Mínimamente pedimos que nos colaboren con los aportes que están establecidos", analizó Molina.

Faltan acciones para que la ley cambie realidades

Después de mucho tiempo de gestión, la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios logró que sea sancionada en la provincia, una ley que le concede beneficios básicos a quienes actúan por vocación en resguardo de la ciudadanía y sus bienes. Sin embargo, los efectos de esa ley, no se ejecutan.

"La ley está aprobada, en condiciones de ser puesta en vigencia, pero no sucede", afirmó Ariel Molina a FM Estación Plus Crespo. El integrante de la comisión de la entidad, explicó que "se había fijado a modo de reconocimiento, un sueldo mínimo para aquellos hombres y mujeres que cumplan 25 años de antigüedad en la prestación del servicio, con 55 años de edad. Ese importe mínimo que merecen cobrar, aún no se paga. No son muchos, en la Provincia entre 6 y 10 bomberos deben reunir esas condiciones. Y el otro aspecto es la mutual, que siguen ausentes los recursos para brindarle ese servicio de salud a los colegas, unos 400 que hoy están fuera del sistema".

En cuanto a las gestiones, el secretario señaló: "Hablamos con el ministro y nos dijeron que están desmenuzando la ley, para ver el origen de los recursos y demás. Pero eso ya estaba contemplado dentro de la ley, está establecido. Lo que pedimos es que se abra una caja y empiecen a depositar el dinero. Hasta ahora los funcionarios e incluso el director de Defensa Civil ha estado a disposición, pero no nos dieron ningún plazo ni fecha cierta", lamentó Molina, al dar cuenta del escenario de incertidumbre.