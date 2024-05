Nueva estafa por WhatsApp: cómo evitar que accedan a tus datos sin que te des cuenta

Con el avance de la tecnología, las estafas en las redes sociales se volvieron cada vez más comunes y complejas de descubrir. En este escenario, WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de Meta, se convirtió en un blanco frecuente para los ciberdelincuentes.

Una de las últimas modalidades de estafa que surgió está centrada en el robo de datos y el acceso ilegal a las cuentas bancarias de los usuarios a través de videollamadas. Los estafadores aprovechan la vulnerabilidad y el desconocimiento de las personas, haciéndose pasar por amigos o familiares para contactarlas por mensajes de WhatsApp.

Cómo evitar caer en la nueva estafa de WhatsApp

Para evitar caer en este tipo de estafas, es fundamental que los usuarios de WhatsApp estén alerta y tomen precauciones:

No compartir el código de verificación

El código de verificación de seis dígitos de la cuenta de WhatsApp no debe ser compartido con nadie, ya que no es necesario para realizar trámites ni transferencias. Revelarlo a terceros puede facilitar el acceso no autorizado a la cuenta.

No ingresar a enlaces sospechosos

Si un contacto envía un enlace sin justificación alguna, es mejor no ingresar a él. Podría tratarse de malware diseñado para comprometer la seguridad del dispositivo.

Verificar la autenticidad de los contactos

Antes de seguir instrucciones o proporcionar información sensible durante una videollamada, es importante verificar la identidad del contacto. Esto puede hacerse a través de una llamada telefónica o mensaje por otro medio fuera de WhatsApp.