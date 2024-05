Confirman que extranjeros fallecidos en Federación tenían “nitrito en sangre"

La fiscal Josefina Penón, que tiene a su cargo la investigación de la muerte de Oleksandr Spitsyn y de Anna Nefodova, los turistas extranjeros que fueron hallados sin vida en un hotel de la ciudad de Federación, confirmó que recibieron los informes del laboratorio de Criminalística.



“Se detectó la presencia de nitrito en sangre y jugos gástricos en ambos cuerpos, tras la extracción que se hizo en la autopsia por parte del médico forense”, aseguró.



Indicó que la presencia de nitrito en sangre “causa la falta de oxígeno. El médico forense había determinado la asfixia como causa de muerte, así que eso es lo que probablemente les causó la muerte. Lo que todavía no se pudo determinar es cómo ha llegado al cuerpo de estas personas, si fue de forma accidental o intencional. Estamos esperando otros informes de Criminalística, ya que se han remitido varios efectos que se han levantado en el lugar y también anatomía patológica”.



Cuando los turistas fueron hallados muertos, también se encontraron envases de medicamentos vacíos, pero la fiscal indicó que “no se ha determinado aún que pueda tener relación, pero estamos a la espera de otros resultados”.



La confirmación de que se halló nitrito en el cuerpo de estas personas “aporta claridad a la causa, porque se había descartado la presencia de monóxido de carbono, que era una de las posibles causas de la asfixia. Al descartar eso estábamos un poco desorientados respecto a qué podría haber causado la asfixia. Este nuevo resultado nos aclara un poco la causa de la muerte”.

“Sabemos que es una sustancia que viene en formato parecido a una sal fina, que se utiliza para chacinados, pero no sabemos cómo lo han ingerido ellos. No sabemos si fue por algún alimento que consumieron, si fue algo intencional, no lo sabemos. Podría ser algo que hayan comido. Lo que había en el departamento se ha remitido a Criminalística para poder determinar si los restos de lo que se ha encontrado en la basura lo podrían haber consumido”, agregó.



Hasta el momento “no sabemos si puede llegar a ser algo con lo que podemos cotejar respecto con lo que secuestramos en el departamento. Estamos viendo si no consumieron algo en otro lado, días anteriores y demás”.



Dijo que “esta sustancia, el nitrito, puede ser mortal para el ser humano. Estuve averiguando y hubo un caso reciente en Villa Elisa, donde una familia confundió este elemento con sal fina. En el caso que investigo, Criminalística no me pudo determinar la cantidad que se detectó en los cuerpos. Sabemos que consumido en grandes cantidades puede ser mortal. Viene un antídoto para casos de urgencia que debe ser inyectado en el cuerpo y produce buenos resultados, pero en este caso no se sabe cantidad”.



También, la fiscal indicó a Elonce que aguarda el resultado de las pericias “a los teléfonos y computadoras que tenían”.



Confirmó que hasta el momento “nadie ha reclamado los cuerpos” de los turistas. Indicó que “son personas que, según lo que pudimos averiguar, la única familiar allegada era su mamá. Esa persona falleció hace un año y medio o dos aproximadamente. No tenían otro familiar en Argentina. Recibirían sepultura en Federación, se pedirá colaboración al municipio”.