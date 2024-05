Advierten que en Paraná “cada vez son más los que buscan comida en contenedores”

“Con solo mirar la calle, nos damos cuenta de que hace mucho tiempo no se veía tanta gente dentro de los contenedores, y eso es un indicador de que la situación no está bien”, indicó un referente de Mesa contra el Hambre.

En medio de una preocupante realidad social en Paraná, donde “la demanda de alimentos se ha incrementado notablemente”, un referente de la Mesa contra el Hambre expresó su inquietud por la situación actual en la ciudad. Según sus declaraciones, "es una realidad muy fea la que estamos viviendo".



El referente de la Pastoral Social, José María Velázquez, explicó que, desde el mes de febrero, cuando se conformó la Mesa contra el Hambre en Paraná, se ha estado trabajando arduamente para abordar la creciente necesidad de alimentos en comedores y merenderos. “Esto nos llevó a constatar que a muchos merenderos no les llegaban, como en otras oportunidades, los alimentos. Por lo cual, empezamos a recabar información y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer un proyecto de ley. Visitamos a los legisladores y comenzamos a trabajar. El 25 de abril se aprobó por unanimidad este proyecto de emergencia alimentaria y creemos que ahí concluimos la tarea, ese era el objetivo final. Ahora queda aplicar esa ley”.



En esta misma línea, expresó su preocupación: "Con solo mirar la calle, nos damos cuenta de que hace mucho tiempo no se veía tanta gente dentro de los contenedores, y eso es un indicador de que la situación no está bien. Antes, por mi casa solía pasar una sola persona por semana, y ahora pasan cinco por día o incluso familias enteras. Es preocupante".

El referente también hizo referencia a las palabras del Monseñor Juan Alberto Puiggari en el Tedeum, instando a la unidad y el diálogo para construir una Argentina más inclusiva. En sus palabras: “Es una realidad muy fea la que estamos viviendo, para quienes hemos estado en la cuestión social desde siempre, hace tiempo que no se veía esto. Entonces, me parece importante lo que dijo Monseñor Juan Alberto Puiggari en el Tedeum, que sin diálogo no vamos a componer una Argentina de hermanos, sino un país de rivalidad. Entonces, dejémonos de eso y construyamos la patria que viene. Ese es nuestro anhelo y nosotros estamos trabajando en eso”.

