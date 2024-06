Números que duelen: en los primeros cinco meses del año, Argentina tuvo 127 femicidios

De cara a un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, se conoció el informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, el cual da cuenta que la violencia de género no cesa.

El próximo lunes se conmemora un nuevo aniversario de Ni Una Menos, mujeres y disidencias salen a las calles de todo el país para exigir políticas públicas que le garanticen vivir sin miedo. En ese contexto, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro informó que en los primeros cinco meses del año, Argentina sumó 127 muertes de mujeres en manos de la violencia machista.

Según los estudios realizados por el Observatorio, desde el 1° de enero al 31 de mayo de 2024, se produjeron 114 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 1 trans-travesticidio y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Los datos más relevantes son que 124 infancias quedaron sin madre, el 63% son menores de edad; el 56% de los agresores eran parejas o ex parejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (58% fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Chaco y Ciudad de Buenos Aires.

Otra información a resaltar: diecisiete víctimas habían realizado denuncia, cinco femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención; siete femicidas pertenecen a la fuerza de seguridad; diecisiete de los femicidas se suicidaron; dos de las mujeres asesinadas estaban embarazadas, siete eran mujeres migrantes.

"Llegamos a un nuevo 3 de junio para gritar nuevamente Ni Una Menos. Nueve años en los que las estadísticas no descienden, con un Estado ausente que no muestra interés en elaborar políticas públicas para el abordaje, asistencia y prevención de las violencias de género y con una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que pareciera no tener voz, transferida hace pocos días al Ministerio de Justicia sin expresar los verdaderos motivos del cambio, sin explicar qué acciones llevarán adelante y con qué presupuesto contará para esto", aseguraron desde La Casa del Encuentro.

Y agregaron: "Un nuevo 3 de junio en el que sumamos a nuestro Observatorio 3 lesbicidios, Pamela, Mercedes y Andrea a las que asesinaron por lesbianas, crímenes de odio que recrudecen día tras día. Un odio habilitado desde quienes ejercen el poder, que prolifera en la opinión pública contra el colectivo LGBTIQ+, las mujeres, la pobreza que afecta doblemente a las mujeres, niñas y niños, jubiladas/os, las personas con discapacidad; todas y todos, sujetos de derecho, que necesitan un Estado activo que dé respuestas a las problemáticas reales de la sociedad".

Y exigieron "un Estado que esté a la altura de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos de las mujeres y diversidades, y que trabaje en pos de la igualdad y la equidad para prevenir todos los tipos y modalidades de violencia; si esto no sucede, la violencia se profundiza y hasta termina con la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades".