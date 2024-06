El Gurí Martínez: "Es un hecho que el 29 de septiembre vuelva el TC a Paraná"

La Cumbre de Frigerio y la ACTC

El ídolo entrerriano dijo que Paraná tiene "algo especial" para los pilotos de la provincia y remarcó que "seguramente para Mariano Werner, Agustín (Martínez), Londero y todos los chicos de la zona, correr en Paraná es como para volver estar en casa". "Para toda la gente que sigue el TC, Paraná siempre fue un clásico y ojalá que se pueda vivir nuevamente".

Los cambios y el candidato a ganar el TC

El Guri dijo que además que "cuando "Si me decías antes de que comience el campeonato te decía una auto de la vieja generación; antes de que arranque la temporada. Después con el arranque de la temporada y viendo un poco, el candidato que pongo en primera línea es Werner, por el equipo y por lo que viene demostrando. Llamó la atención el funcionamiento de Todino en Concepción del Uruguay con el Mustang que no estaba siendo protagonista y en Concepción demostró estar a la altura y ser candidato. Creo que van a estar los de siempre, pero si me preguntás por uno te digo Mariano Werner", declaró.

La historia en el IG de Mariano Werner

Mariano Werner señaló en su cuenta de Instagram: "Queremos que en tres meses, esta sede vuelva al calendario del Turismo Carretera. Se ha trabajado mucho desde el Gobernador Rogelio Frigerio, como Hugo Mazzacane y el Gurí Martínez. Así que los esperamos".