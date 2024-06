Dio su versión el hombre que viajó con su hija en el baúl del auto: “fue por necesidad”

La Policía de Córdoba descubrió este miércoles a una menor de edad en el baúl de un auto. El Citroën Xsara era conducido por su papá, de 36 años, quien viajaba acompañado por otros cuatro ocupantes, todos mayores de edad y provenientes de la provincia de Santiago del Estero.

Tras el hallazgo, los oficiales informaron la situación a la Secretaría de la Niñez y Adolescentes (Senaf) para tomar las medidas correspondientes y el hombre fue demorado por algunas horas.

Juan es un remisero oriundo de Ojo de Agua y había viajado más de 200 kilómetros con la menor en el baúl del auto y explicó que "no tenía dónde dejarla".

Este jueves, el padre de la menor habló con Cadena 3 (FM 90.7 Crespo) para dar su versión de lo ocurrido. Reconoció la imprudencia que cometió, pero sostuvo que lo hizo por necesidad.

"Yo traía a mi nena así en el baúl, es una inconsciencia mía, pero a la vez tenía que traerla sí o sí a ella porque la operaron de una cirugía de peritonitis y estaba con dolores. Se le reventó el apéndice, estuvo el borde de la muerte ocho días luchando en el hospital, donde gracias a Dios la atendieron bien", expresó Juan.

A la vez, el remisero se había comprometido con unos pasajeros para trasladarlos a Córdoba. "Dos tenían turno en el médico y otros dos venían a la provincia a trabajar. Me hacía falta la plata para poder volverme con mi hija. Si le pasaba algo acá y tenía que quedarme, me hacía falta plata y no la tenía en ese momento".

Además, indicó que los pasajeros sabían de la presencia y del estado físico de la menor durante todo el trayecto.

Juan fue detenido por la Policía durante un control. Según explicó, inicialmente se le sugirió "resolver" la situación pagando una suma monetaria y se negó por falta de recursos económicos. Luego, se le permitió continuar con su viaje después del acta correspondiente.

"No voy a dar el nombre, pero un muchacho quería arreglar la situación de otra forma, como si estuviera pidiendo plata para no hacerme el acta. Yo le dije que plata no les iba dar, que me hicieran el acta", expresó en diálogo con Cadena 3 (FM 90.7 Crespo).

A pesar del riesgo asumido y consciente del peligro potencial para su hija en caso de un accidente, Juan afirmó que repetiría la acción si fuera necesario por el bienestar de su hija. "Si tengo que hacerlo por mi hija, lo volvería a hacer", sostuvo.

El remisero explicó que muchos residentes se ven obligados a viajar largas distancias desde Santiago del Estero hasta Córdoba para recibir atención médica.

"Soy consciente de las consecuencias, si hubiera ocurrido alguna desgracia. Toda la vida fui camionero, sé manejar, sé manejo defensivo y cómo proceder en la ruta. Manejé de chiquito, claro que me preocupé un poco por esto. Pero bueno, asumí el riesgo y acá estoy ahora dando la cara", concluyó.

