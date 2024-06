Mejorar el rendimiento del capital dinerario despertó interés en la comunidad

El economista Fermín Oria, de Leiva Inversiones, encabezó sendas charlas impulsadas por la Municipalidad de Crespo, que estuvieron dirigidas en forma separada, a empresas y comercios el 5 de junio, y a ahorristas este 6 de junio.

Tras las disertaciones, el profesional indicó a FM Estación Plus Crespo: "En el primer día estuvimos más enfocados en brindar detalles de los instrumentos existentes y afines a los perfiles comerciales o empresariales de diferentes escalas, cómo financiarse, qué posibilidad de colocar excedentes de liquidez, y nos resultó una grata experiencia, dada la activa participación y consultas. Se advirtió un interés por mejorar las estrategias comerciales en cuanto a sus rentas. Y en esta segunda jornada, abordamos con vecinos de la comunidad en general, cómo rentabilizar sus ahorros, de qué manera sacarle el mejor provecho".

Oria comentó que "los plazo fijos como instrumento en sí mismos no tienen mayor riesgo, son una obligación que emite el banco. Sucede que hoy no ofrecen una rentabilidad tan interesante como en otros tiempos, considerando la inflación, que va al 4% mensual y la tasa va en el 2.6%. Los plazos UVA son a 180 días, tienen más interés, pero no todas las personas tienen la capacidad de no disponer del dinero que invierten".

"Existen las Letras del Tesoro, que son instrumentos más flexibles, porque el acreedor puede hacerse del dinero antes del plazo acordado si lo requiriese. A corto plazo, una Lecap otorga mayor rendimiento", afirmó.

En el último tiempo hubo un auge de las billeteras electrónicas, sistema sobre el cual el economista opinó: "Las billeteras traen aparejados fondos de inversión, están midiendo entre el 27% y 31%. Sirve para protegerse en parte contra la inflación, pero hay otros instrumentos que con el asesoramiento adecuado, permiten un mejor rendimiento".