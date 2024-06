Claudia Vallori fue elegida como la nueva vocal de la Caja de Jubilaciones

“Es un honor para mí que me hayan elegido representante de los jubilados y pensionados en la Caja. Quiero agradecer principalmente a la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales que me confió esta oportunidad", dijo Claudia Vallori

La candidata a la Vocalía de la CajaJper impulsada por la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, Claudia Vallori, fue electa este jueves por el 45,15 por ciento de los votos. La elección se realizó de 8 a 16 hs. en mesas de todo el territorio provincial.



Sobre este nuevo rol que desempeñará Vallori afirmó “es un honor para mí que me hayan elegido representante de los jubilados y pensionados en la Caja. Quiero agradecer principalmente a la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales que me confió esta oportunidad, junto a mis dos compañeras de fórmula y sobre todo, a cada uno de los Centros que sé lo mucho que trabajaron durante la campaña. Les aseguro que voy a llevar la voz de todos ellos a la Vocalía en los momento difíciles que se vienen”.



Además resaltó “me gustaría felicitar a las otras listas por una muy buena elección, me toca a mí representar a los jubilados y pensionados, pero quiero que sepan que van a encontrar en la Vocalía una escucha atenta y predisposición al diálogo”.

Por otro lado, en diálogo con Elonce, la ganadora resaltó: “Es un día muy emotivo, teniendo en cuenta que fue una jornada muy intensa donde jubilados y pensionados provinciales eligieron a quien los va a representar en los próximos tres años en el mandato de la vocalía de la Caja de Jubilaciones”.



“Estoy enormemente agradecida. Represento a la Federación de Jubilados, pero a partir de lo que será mi mandato representaré a todos los jubilados y pensionados de toda la provincia. Mi enorme agradecimiento a quienes se acercaron a votar, a aquellos que tuvieron la intención y también felicitar a las otras listas que participaron y que, a partir de hoy, la representación es para todos”, agregó.



“Esta representación es la continuidad desde que se creó la Caja de Jubilaciones, el mandato siempre lo tuvo la Federación de Jubilados”, señaló.



Asimismo, adelantó: “Los jubilados están preocupados por todo lo que ronda alrededor de la Caja. El compromiso siempre es volver a territorio”. Liquidaciones y aumentos son algunas de las inquietudes.

Los resultados en toda la provincia fueron los siguientes:



- Lista 1 Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales: 3.264 votos

- Lista 2 Círculo de Retirados de la Policía: : 1.241 votos

- Lista 3 Asociación Gremial de Magisterio y ATE: 2.724 votos.



Mesas computadas: 52

Cantidad total de votos: : 7.309.

Todos distribuidos en 52 mesas y 40 puntos en todo Entre Ríos.



El presidente de la CJPER, Gastón Bagnat, expresó que “la elección se desarrolló con normalidad, además de ser la primera vez que se vota con boleta única. Los jubilados de la provincia pudieron expresar su elección de manera transparente y democrática. Este nuevo sistema ha simplificado el proceso electoral y ha garantizado mayor claridad y accesibilidad para todos los votantes”.



Bagnat añadió: “Estamos muy satisfechos con la implementación de la boleta única, que ha demostrado ser un avance significativo en términos de eficiencia y transparencia electoral. Claudia Vallori asumirá como nueva vocal, representando los intereses y preocupaciones de los jubilados y pensionados de Entre Ríos”.