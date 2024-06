En el primer trimestre del año las cuentas públicas provinciales muestran déficit primario y financiero

El resultado primario del Estado Provincial en el primer trimestre de 2024 fue deficitario en $1,69 mil millones.



Si se incluye el pago de intereses de deuda que llega a $28 mil millones, el resultado financiero -es decir, la diferencia entre el total de ingresos y total de egresos- es negativo en $30 mil millones.



Tomando los datos de inflación mensual y llevando a precios de marzo 2024, podemos establecer que tanto los recursos totales como los gastos primarios crecieron por debajo de la inflación, en un -31% y -25% respectivamente.



Evolución de los recursos públicos provinciales



Los recursos tributarios nacionales, que son la principal fuente de financiamiento, no lograron superar la inflación, disminuyendo en un 18% real. Lo mismo sucedió con los impuestos provinciales que disminuyeron un 11% real.



Las transferencias discrecionales enviada desde el gobierno nacional cayeron en 73% en términos reales.



El concepto otros recursos no tributarios compuesto por ventas de bienes y servicios y otros ingresos disminuyeron en términos reales en 74% y las rentas generadas por inversiones financieras lo hicieron un 76%.



Dentro de los recursos tributarios provinciales recaudados en el primer trimestre (acumulado), los Ingresos Brutos ocupa casi la totalidad de la recaudación provincial (90% del total de impuestos provinciales) el cual creció 267%, es decir, tuvo una leve caída en términos reales de -2%. El convenio multilateral aumentó 17% en términos reales, mientras que el directo disminuyó en un -18%.



Del resto, le sigue en importancia el impuesto a los sellos (7%), que cayó 31% real, el inmobiliario urbano (1%) que cayó un 93% en términos reales, el inmobiliario rural (1%) que cayó 23% y el impuesto automotor (1%) que cayó 91%.



Evolución del gasto público provincial



El total de gastos se incrementó por debajo de la inflación en un 23%, como resultado de que los gastos corrientes cayeron en un 20% real y los gastos de capital un 72%.



Dentro de los gastos corrientes, los de mayor rigidez y participación son el gasto en empleo público (46% del total) y seguridad social (25%) que también disminuyeron en su variación real en 21% y 16% respectivamente, mientras que la coparticipación a municipios lo hizo un 15% real.



Los intereses de la deuda superaron la inflación del trimestre aumentando en un 78% interanual.



Deuda pública



El total de la deuda provincial al mes de marzo de 2024, se ubicó en $626 mil millones, de los cuales $586 mil millones representan el stock de deuda consolidada y 40 mil millones es de deuda tomada a corto plazo. Este total representa 107% de los recursos públicos provinciales acumulados al mes de marzo.



Al mes de marzo del corriente año, se muestra esta nueva deuda contraída a corto plazo por el estado provincial de $40 mil millones, específicamente con el Nuevo Banco de Entre Ríos.



Si bien el monto se incrementó un 239% respecto al mes de marzo de 2023, dado que la de inflación interanual fue de 288%, en términos reales lo hizo en un -13%.



Del total adeudado, $365 mil millones (62%) son títulos públicos, $220 mil millones son con el Estado nacional (38%) y $50 millones (0,01%) es con bancos privados y deuda consolidada.



Cabe destacar que la deuda con los bancos privados no varió y solo se financiaron $260 mil. Por otro lado, la deuda con el Estado Nacional se incrementó 243% (su variación real fue de -12%) y el monto de los bonos públicos se incrementó en 237% (-13% variación real).



Intereses de la deuda



Los intereses devengados en el primer trimestre del 2024 suman $28 mil millones lo que representa el 45% de total de los recursos públicos disponibles, luego de afrontar el pago de salarios, jubilaciones y coparticipación a municipios, que son los gastos rígidos a la baja, es decir 37 puntos porcentuales más que el mismo período del año anterior.



Del total de los intereses devengados en el primer trimestre de 2024, el 56% son los intereses del bono ER2025* correspondiente a la primera cuota de U$S18,5 millones ($15 mil millones aproximadamente), desembolsada en febrero según el acuerdo con los bonistas, que son pesificadas y registradas al tipo de cambio a la fecha de su efectivo pago.



*Son bonos en dólares estadounidenses, emitidos por el gobierno entrerriano en el 2017 y reestructurados en 2021 cuando la provincia se declaró en imposibilidad de pago (default). Estos bonos representan actualmente casi la totalidad de la emisión de títulos públicos provinciales, y el 61% del stock de deuda total de la provincia de Entre Ríos.



Vencimientos próximos del bono ER2025



El perfil de vencimiento del bono ER2025 en el 2024 entre amortización e intereses asciende a US$130 millones. Una cuota de US$64 millones ya se pagó en febrero de 2024 y la otra está proyectada para agosto, y es de US$66 millones.

