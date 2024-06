La mamá de Nahir Galarza habló por primera vez en la serie documental sobre el crimen de Fernando Pastorizzo, donde aseguró que su hija “es inocente” y que la joven sufrió una “tremenda golpiza” por parte de la víctima.

A seis años de que Galarza haya sido condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio en 2017, Yamila Kroh habló en la serie documental “Nahir: el secreto de un crimen”, en Amazon Prime Video, y sostuvo: “Yo por supuesto pienso que mi hija es inocente".

"Si fue un accidente, si fue lo que fue o lo que dijo o lo que pasó, no sé, yo quiero saber tantas cosas. Necesito entender tantas cosas”, continuó.

Sin mostrar su cara, Kroh habló también sobre el arma que utilizó su hija, perteneciente a su exmarido, Marcelo Galarza: “Era algo normal en nuestra casa. Él era policía y dejaba el arma como dejaba sus demás herramientas de trabajo; siempre en un mismo lugar, en un mueble de la casa”.

Con respecto a un hecho de violencia de género que habría sufrido Nahir, la mujer sostuvo: “No se levantó a comer. Yo me enojé con ella porque era 25 de diciembre. Después me enteré de lo que le había pasado a ella, una tremenda golpiza. Que por eso no se había podido levantar de la cama”.

Aunque no trascendió de manera oficial, creen que Kroh se mudó a Concepción Arenal de Paraná con su otro hijo y visita a su hija una vez por semana en la cárcel.