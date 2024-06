Robaron un caballo y fardos de alfalfa de una ONG: Brigadistas llegaron hasta el animal

Este lunes, la Brigada de Abigeato Paraná puso fin a la intensa búsqueda que estaba llevando adelante la organización sin fines de lucro “No más TAS Paraná”, para localizar a “Lucero”, el caballo que el sábado último fue denunciado como robado.

Acerca del hecho, el Jefe de Brigada, Crio. Ppal. Leandro Peralta, reseñó a FM Estación Plus Crespo: “Este 22 de junio, la presidenta de la ONG concurrió a Comisaría 10ª, formalizando la denuncia a raíz de la cual nos dan intervención. En horas de la mañana de esa jornada, una colaboradora de la entidad, había advertido la faltante de un caballo pelaje tobiano -blanco con manchas marrones y cara negro-, de unos 25 años de edad, el cual se encontraba en el refugio, ubicado en el predio del ex Hipódromo. Asimismo, constataron en esas circunstancias que un alambrado cercano al box del equino, se hallaba levantado y que el candado del depósito de herramientas no estaba colocado. Al revisar el interior, constata la sustracción de un cable de alargue, un cabestro –correa- y tres fardos de alfalfa”.

“Se estableció que el intervalo horario en que se había producido el hecho era entre la noche del viernes y la mañana del sábado”, comentó el funcionario policial y agregó: “Se trabajó en esa ventana de tiempo, recabando testimonios y datos que pudieran orientar la investigación”.

Las tareas de campo arrojaron resultados satisfactorios, y es posible que el autor advirtiéndose cercado por las averiguaciones, dejó al animal semi-oculto, en un espacio público. “Se logró dar con el semoviente en una zona de espesa vegetación, a la vera de calle Zanni -entre Balvin y J.B Justo-. Se encontraba en buenas condiciones certificó el médico veterinario, concretándose luego la entrega a la denunciante, para la continuidad de los cuidados, ya que se trata de un caballo rescatado de malas condiciones de vida que presentaba bajo la tenencia de su anterior propietario”, sostuvo el Jefe de la Brigada Paraná.

El regreso de “Lucero” a la institución que brega por erradicar la tracción a sangre y el maltrato a los equinos, generó un grato momento.