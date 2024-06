Agmer anunciará medidas de fuerza tras el aumento de los aportes decretado por Frigerio

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó el Decreto Nº 1576/24, mediante el cual se elevan los aportes personales previsionales (tanto a activos como a jubilados con regímenes especiales), en el marco del plan para sanear el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Desde el principal gremio de maestros de la provincia reiteraron su "rechazo y repudio" a lo que consideraron un "nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores entrerrianos". En ese marco, convocaron a una conferencia de prensa el martes 2 de julio a las 10:00, en la sede central -Alameda de la Federación 114 de Paraná- donde anunciarán medidas de fuerza consensuadas con otros sindicatos, publicó Ahora. Comunicado A continuación, la postura del mayor gremio docente de Entre Ríos:



"Ante la publicación, por parte del ejecutivo de la provincia, del Decreto Nº 1576/24, mediante el cual se elevan los aportes personales previsionales (tanto a activas/os como jubiladas/os), desde la Comisión Directiva Central de AGMER reiteramos nuestro rechazo y repudio a la consumación de un nuevo golpe al bolsillo de las/os trabajadoras/es entrerrianas y entrerrianos.



Recordamos que, inmediatamente conocidos los anuncios del gobierno de la provincia, el 31 de mayo junto con otras organizaciones gremiales docentes y estatales, planteamos nuestro rechazo a una decisión que significa –llanamente- un ajuste más a los diezmados salarios de las y los trabajadores “en un contexto de profunda crisis económica generada por el gobierno neoliberal de Milei”. Para esta conducción no se trata solo del incremento del 3 %, es ese número más la reducción salarial de la mano de la quita del Incentivo y la eliminación del FONID, sumado a la disparada inflacionaria, el alza de las tarifas de la luz, gas, el aumento de los precios de los productos básicos. Por eso llamamos “ajuste”, “un nuevo golpe al bolsillo” a este aumento de los aportes . Ese día, las organizaciones presentes nos declaramos en estado de alerta permanente en defensa de la Caja. Al mismo tiempo, al apoyar el gobernador Frigerio sin ninguna observación e instar a los legisladores entrerrianos a votar la Ley Bases demuestra su convicción de profundizar el recorte sobre las provincias y la crisis económica se verá agravada.



En la misma dirección, la voluntad mayoritaria de la docencia expresó su rechazo a todo intento de ajuste en la Caja, así fue aprobado en los últimos dos Congresos Extraordinarios de nuestra entidad (realizados y Paraná y Villaguay), mandatando a esta Comisión Directiva a implementar las medidas que se consideren pertinentes tendientes a revertir la decisión del ejecutivo provincial. Las acciones directas y movilizaciones llevadas adelante en todo nuestro territorio expresan nuestras demandas urgentes. Y el día Martes, en la ciudad de Colón, nos reunimos las organizaciones que integran el Frente Gremial Docente (AGMER, AMET, UDA, SADOP) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con el objetivo de coordinar acciones en conjunto para frenar este y todo intento de ajuste hacia las y los trabajadoras y trabajadores entrerrianos. Dichas organizaciones convocamos a Conferencia de Prensa para el próximo Martes 2/07, a las 10 hs y en la sede de la CDC AGMER, en donde se anunciarán las medidas a llevar adelante .



Si el gobierno de la provincia no deroga el Decreto Nº 1576/24, vamos –directamente- a la profundización del conflicto. Entendemos que no puede ser que, cada vez que se habla de déficit, el recurso para revertirlo sea siempre el mismo: meter la mano en el bolsillo de las/os trabajadores . Existen otras formas de financiamiento de la Caja, es falso que deba ser aumentando impuestos a otros laburantes (comerciantes, almaceneros, pequeños productores). Estas son mentiras que pretenden instalarse desde el poder para dividirnos. Y demandamos poder discutir con la patronal otros proyectos de financiamiento que existen y son posibles de implementar. Siempre hemos alentado el diálogo y el consenso, pero si el límite significa tomar una medida unilateral y perjudicial, el rumbo será la profundización del malestar y del conflicto".