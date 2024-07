El titular del PRO, Mauricio Macri, será el único ex presidente que estará en la ceremonia de firma del Pacto de Mayo el próximo lunes en Tucumán, mientras que el "poroteo" de gobernadores que se darán cita, hasta el momento marca que 19 participarían, tres ya rechazaron el convite y los dos restantes estarían más cerca de no asistir.

Pese a las recientes tensiones y reclamos de Macri a Milei, el ex mandatario, quien ahora está en Madrid, participará de la ceremonia en Tucumán, señalaron en el Gobierno, que además dan por sentado que será el único ex presidente presente.

Se cursaron invitaciones a todos los antecesores de Milei, pero Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde no participarán. Incluso se notificó a María Estela Martínez de Perón, quien tiene 93 años (reside desde 1981 en Madrid y no visita la Argentina desde 1994) y tampoco asistirá.

En lo que refiere a los gobernadores, los más opositores a la gestión libertaria son los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los tres primeros ya dijeron que no asistirán y los otros dos aún no se pronunciaron pero se observa poco probable que den el presente. De hecho, Melella sugirió que no irá.

Todos los demás, pese a que varios de ellos tuvieron cruces con la Nación sobre todo por el giro de fondos, serían de la partida en Tucumán, confían en el Gobierno de Milei.

Las invitaciones a asistir a la ceremonia abarcan también a legisladores, referentes sindicales, empresarios y los integrantes de la Corte Suprema.

Sin embargo, a la CGT hasta este jueves no había llegado ninguna invitación: "No hay invitación hasta hoy. Por lo tanto...", le dijo el secretario de Prensa de la central obrera, Jorge Sola, a Noticias Argentinas.

Este lunes por la noche en Tucumán, luego de entonar las estrofas del himno nacional, los gobernadores presentes y el Presidente imprimarán su firma en el acta que consta de 10 puntos y obtendrán una fotografía de unidad en el marco de la ceremonia.