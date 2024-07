Nada de medalla de bronce. La razón por la que la Eurocopa no disputa el partido por el tercer puesto

Países Bajos y Francia no jugarán entre sí, pero los neerlandeses se quedaron con el último lugar del podio. A qué se debe.

España e Inglaterra definirán este domingo al campeón de la Eurocopa Alemania 2024, tras dejar en el camino a Francia y a Países Bajos, respectivamente, en semifinales.

Pero un detalle que llamó la atención es que el principal certamen de selecciones del Viejo Continente no tiene partido para definir el tercer y cuarto puesto.

La Eurocopa jugó por última vez una definición por el tercer puesto en el torneo jugado en 1980 en Italia. El seleccionado local y Checoslovaquia jugaron esa definición e igualaron 1-1, pero por penales se impusieron los checoslovacos 9-8.

Ya en la Eurocopa Francia 1984 se eliminó la definición por el tercer puesto.

Las razones que explican esta determinación son varias. La primera es que un partido de estas características rara vez despierta mucha atención y no es demasiado el público que suele estar presente en este tipo de cotejos. Es que la eliminación en las semifinales suele pegar duro en el humor de los hinchas como para seguir acompañando a su seleccionado.

Además, hay otro argumento muy fuerte y lógico. Los jugadores llegan con una enorme carga de partidos encima (entre los que juegan con sus equipos y los de la selección) como para hacerlos jugar un partido adicional. De esta manera, esto significa un respiro para los propios protagonistas y también para los clubes dueños de sus pases.

En la Eurocopa Alemania 2024, quién es tercero

Que no se dispute el partido para definir el tercer y cuarto puesto en la Eurocopa no significa que esos lugares no se definan para el clasificador final.

En este caso, Países Bajos quedó tercero en esta Euro y Francia, cuarta. La cuestión se dirime por la cantidad de puntos que sumó cada selección en este torneo.

Los neerlandeses sumaron 10 puntos, contra nueve de los galos. Países Bajos sumó cuatro puntos en fase de grupos y ganó sus partidos de octavos de final (3-0 a Rumania) y cuartos de final (2-1 a Turquía). En tanto, los franceses terminaron con 5 unidades en fase de grupos, ganaron por octavos (1-0 a Bélgica) e igualaron con Portugal en cuartos (0-0, pero avanzó Francia por penales).

