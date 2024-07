Marcelo Cerutti explicó por qué el municipio suscribió un acuerdo reparatorio por $79.000 con Germán Gareis

En la reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante se recibieron tres respuestas formales a Pedidos de Informes formulados por el bloque Más para Entre Ríos - Crespo en Marcha. Uno de ellos refiere a un acuerdo económico que se convino hace pocos meses, a raíz de uno de los escándalos que estuvo por largo tiempo en la opinión pública y que tuvo a la Municipalidad en el centro de la escena, allá por 2002. Se trata de una faltante de dinero, cuya responsabilidad recayó en Leonardo Germán Gareis, quien se desempeñaba por aquel entonces como cajero municipal.

El planteo

Los ediles justicialistas requirieron explicaciones sobre "cuáles son los criterios que sostiene las decisiones" que derivaron en un acuerdo por una cifra levemente superior a los $79.000. "Entendemos que el monto de dinero que el Estado Municipal está aceptando en concepto de reparación por el perjuicio económico causado al Municipio, es irrisorio y no se ajusta al cambio sufrido a lo largo de 20 años".

La contestación

El intendente Marcelo Cerutti confirmó que le fue aceptado a Gareis su ofrecimiento de $79.354, en concepto de reparación, debido a que es el mejor escenario que el municipio podría conseguir actualmente, debido a circunstancias que se sucedieron entre la comisión del hecho y el presente año. A fin de justificar la postura, detalló los antecedentes.

Recordó que en 2002, "se inició un sumario administrativo contra el Sr. Leonardo Germán Gareis, a efectos de determinar la magnitud y responsabilidad que le corresponderían por el faltante de $10.458,97, en la Caja Nº 2 del Municipio". En tal sentido, el presidente municipal apuntó que en 2003, "se procedió al cierre del sumario administrativo, determinando que efectivamente existió una faltante en la Caja Nº 2 del municipio, entre las fechas 1º de mayo de 2000 y 30 de agosto de 2002" y consignó que se le atribuyó "exclusiva responsabilidad al Sr. Gareis".

En cuanto a esas actuaciones administrativas locales, Cerutti afirmó que "se dejó establecido que debería abonar dicho importe más sus intereses, desde las fechas en que debieron ingresar al Fisco Municipal hasta su efectivo pago, en el plazo de 15 días, a contar desde la fecha de notificación; y que en caso de falta de pago, los Apoderados Legales quedaban instruidos para su recuperación por vía de Apremio".

Qué resolvió la Justicia

Ante la inexistencia de un pago voluntario, el Departamento Ejecutivo le inició oportunamente un juicio de Apremio, que en noviembre de 2003 obtuvo sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Paraná, sobre lo cual el presidente municipal referenció: "Se condenó al Sr. Gareis a abonar la suma de $10.498,97; con más los intereses legales -conforme las normas impositivas vigentes- desde la mora y hasta su efectivo pago y costas", explicó en la respuesta a los concejales justicialistas, aludiendo que también se obtuvo sentencia favorable en materia penal, en el 2004.

De la pena incumplida al acuerdo voluntario

A instancias de dar respuesta al Pedido de Informes, Cerutti sostuvo: "En fecha 10 de diciembre de 2003, asumió una nueva gestión de gobierno en el Municipio (Partido Justicialista), quienes -aún teniendo una sentencia firme y consentida- no la ejecutaron, dejando prescribir la deuda. Es decir, el Departamento Ejecutivo Municipal, teniendo las facultades y herramientas para efectivizar el cobro, no lo hizo. Recordemos que al día de la fecha, la deuda ya no es exigible por encontrarse prescripta", subrayó el mandatario local y esgrimió: "Sin embargo, en febrero de 2024, el Sr. Gareis, voluntariamente ofreció -en sede penal- remediar el daño, y practicó una liquidación de Tasa Activa de Banco Nación -según planilla de cálculo de Caja Forense-, actualizando la suma al monto de $79.354".

Entendiendo que es la Tasa que regula las operatorias en el mercado y que mayormente basa sus estimaciones la justicia, sumado al contexto de situación -la deuda ya no es reclamable-, fue aceptada.

De hecho, el intendente local concluyó en su informe a los concejales: "Atento a que la deuda del Sr. Gareis para con el Municipio ya no es exigible -porque se dejó prescribir-, y que el pleito se encuentra finalizado hace 10 años, este DEM no consideró perjudicial a las arcas municipales, aceptar el ofrecimiento económico propuesto, como así tampoco el índice de actualización utilizado, por tratarse de una Tasa de referencia prevista en el Banco Central de la República Argentina, en el Código Tributario Municipal, como así también de uso por el Poder Judicial, doctrina legal y mercado financiero local. Por el contrario, de no haber aceptado, no hubiese ingresado el dinero al municipio".

Respuestas a otros Pedidos de Informe

* El presidente municipal también giró al Concejo Deliberante detalles vinculados a convenios celebrados con las Comunas de Aldea Santa Rosa y Aldea San Rafael, los cuales son de "colaboración".

Explicó que en el caso de Santa Rosa, es "para garantizar el mantenimiento del funcionamiento del servicio de luminaria ante situaciones de emergencia" y en lo que respecta a San Rafael, para lo propio "en el servicio de agua potable", también ante situaciones de emergencia.

En ambas convenios, las respectivas comunas pactaron que la Municipalidad de Crespo proporcionará la mano de obra y maquinarias, mientras que las Comunas proveerán los insumos y materiales necesarios. Además, abonan montos equivalentes a "hora máquina" y "hora hombre" como contraprestación.

Cerutti destacó que "ninguno de los convenios suscriptos le genera responsabilidad ni perjuicio económico al Municipio, sino que por el contrario, los mismos son onerosos y excepcionalmente para situaciones de emergencia".

* La restante contestación ingresada al recinto, refiere a "un error involuntario en la fórmula de planilla de Excel, lo cual implicó una alteración en los valores, generando de esta manera una diferencia en la recaudación mensual en la cuenta de recursos 'Otros'", respondió el intendente, ante la consulta de los concejales de la oposición por el error identificado en la Ejecución de Cálculo de Recursos al 29/02/24.

"El valor total de recaudación mensual de febrero que figuraba por $1.594.848.346,01 correspondía $796.270.376,51", se indicó, dando cuenta también que la diferencia salvada había sido corregida y reimpresa como fe de errata, siendo nuevamente publicada en medios locales y redirigida a las áreas municipales pertinentes.