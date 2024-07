Causa Airaldi: "Está lejos de ser lo que los investigadores creían que podía llegar a ser”, dijo su abogado

“La causa original por la que está detenido ahora, hemos ido a la Cámara Federal de Casación planteando la libertad, ofreciendo una caución, porque entendemos que todo el mundo tiene derecho a transitar el proceso en libertad; después eso, si se eleva la causa a juicio y se dirime en un juicio oral no hay ningún problema, porque creemos que es una causa que está lejos de ser lo que los investigadores creían que podía llegar a ser”, aseguró Germán Palomeque, letrado que defiende a Leonardo Airaldi.

“Dentro de todo estamos conformes con parte del resultado de la resolución de la Cámara porque logramos la libertad de la pareja de Leonardo y una baja de calificación, que no es habitual", aseguró en declaraciones a Radio La Voz. Asimismo, explicó: "Lo que nosotros planteamos es: ustedes imagínense que acá hicieron 24 allanamientos, algunos duraron días, se revisó absolutamente todo y encontraron 0,3 gramos de cocaína”, afirmó el abogado. “En cualquier lugar del mundo que vos hagas 24 allanamientos encontrás al azar, sin investigar antes, encontrás más de 0,3 gramos de cocaína; estos estuvieron cinco años investigando, supuestamente, horas y horas de transcripciones, hicieron un despliegue hasta con helicóptero que eso no es una cuestión de la justicia, y encuentran 0,3 gramos; y después marihuana en poder de Airaldi en un montón de domicilios, inmuebles gigantes, y de su pareja, 53 gramos que tenía la chica utilización”.

Analizó Palomeque: “Tiene que haber un sustrato, si uno dice acá hay una organización tiene que haber gente con grandes despliegues. El que supuestamente era el socio estaba durmiendo en un colchón en un comercio y no tenía plata para arreglar el auto. No hay nada que respalde la idea de organización, porque si uno quiere darle la connotación que se le intentó dar por medio de la policía a las escuchas uno puede pensar, pero si después cuando llega el momento de la verdad, que los allanamientos son el momento de la verdad, no encontrás absolutamente nada; aparte pensemos lo siguiente: 0,3 gramos 260 gramos en total de marihuana, dividido 18 personas que todas en las escuchas queda clarísimo que tienen problemas de adicciones, algunas con internaciones. Incluso, de la marihuana secuestrada, 14 de las muestras están descriptas como cigarrillo semicombustionado, o sea que eran “tucas”, lo que se dice vulgarmente”.

Agregó el abogado que: “La Cámara en la resolución después de la audiencia que tuvimos dijo en no menos de cinco ocasiones que había que, de manera urgente e imprescindible, incorporar nuevos elementos porque si bien el autos de procesamiento es de probabilidades, para ir a juicio con lo que hay es extremadamente escaso”.

Palomeque enfatizó: “No sé en qué ocasión podrá recuperar la libertad Airaldi, pero sí lo que puedo decir es que la causa que tramita ante el Juzgado Federal de Paraná los investigadores, tanto policías como los operadores judiciales, compraron una idea de una organización que no se condice ni con el poder económico de los involucrados”.