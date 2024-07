Larroque: la empresa Fademi lleva dos semanas de paro y el conflicto empeora

La empresa indicó que el accionar de retención de servicios que lleva adelante el gremio fue sin previo aviso ni notificación formal.

En el comunicado de Fademi al que accedió este medio, se detalla: “De manera informal, y fuera de la órbita de las autoridades públicas, el sindicato reclamó un incremento de sueldo muy superior a la inflación anual, lo cual resulta imposible de afrontar para la empresa. A pesar de ello y a fin de evitar la conflictividad, la empresa ofreció incrementos mensuales del costo de vida (inflación), lo cual fue considerado insuficiente por el sindicato. Vale mencionar que durante el período abril 2023-abril 2024 los trabajadores tuvieron un incremento salarial superior al 400%, promediando un salario al día de la fecha de 2.000.000 de pesos. En múltiples contradicciones, el sindicato acusa a la empresa de distintos hechos, invocando en un primer momento cuestiones de higiene y seguridad. Ante esta situación, tanto la empresa como el sindicato requirieron a la Autoridad Pública (Ministerio de Trabajo) que constate las instalaciones y condiciones de trabajo de la planta, cuyo relevamiento se llevó a cabo por la Autoridad respectiva en cuatro oportunidades, determinando en cada una de ellas, que la empresa se encuentra totalmente apta para su labor”.

Fademi añade: “Agotado este tema, variaron la cuestión de higiene y seguridad, a supuestos hostigamientos y/o persecuciones al personal, como consecuencia de una represalia. En este punto, vale mencionar, que la organización cuenta con certificaciones internacionales ISO de higiene y seguridad y medioambiente, por lo que es auditada e inspeccionada periódicamente, trabajando en la mejora continua y promoviendo la prevención de riesgos y el cuidado de la salud de todos los trabajadores, contando los mismos con elementos de seguridad de primeras marcas.”

Agregan que la primera audiencia paritaria con el gremio será el 7 de agosto y “ratifica su compromiso social y con los trabajadores, como también que procederá a seguir descontando a aquellas personas que se nieguen a trabajar. El que no trabaja no cobra”.

Por último, dicen que las acciones “ponen en peligro la subsistencia de la empresa, y sus consecuentes puestos de trabajo. Si no se produce, no se vende, y si no hay ventas, la empresa no tiene ingresos económicos”.

De concretarse esta situación, sería un impacto para la localidad, donde Fademi produce hace 60 años, por lo que es una fuente de empleo y motor de su economía.

La empresa realizó denuncias penales contra el gremio el 13 de junio y el viernes 12, “por la irrupción de personal del sindicato sin autorización ni elementos de seguridad a la fábrica y por usurpar y permanecer amotinados en los vestuarios de la fábrica”.

Postura gremial

En el acta de inspección labrada por el Ministerio de Trabajo entrerriano el martes 16 de julio, a la que accedió UNO, Ignacio Gervasoni, delegado General del gremio explica: “A raíz de un reclamo de seguridad e higiene, la empresa empezó con represalias, descontando horas de trabajo a los trabajadores y suspendiendo a otros, sin dar previo aviso a la comisión interna, ni darle posibilidad a los trabajadores de contestar un pedido de informe, incumpliendo lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo, suspendiendo a la gente con falsas acusaciones, maliciosas e improcedentes”.

Son 34 las personas que se encuentran aún en el vestuario de la empresa esperando respuestas y realizando la medida de fuerza.