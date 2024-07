Seminarista de Ghana visita Crespo

Una visita del extranjero llegó a la Parroquia San José de Crespo. Agustín Borussi, seminarista de Ghana, habló con FM Estación Plus Crespo y explicó que “Hace dos años y medio que estoy en Argentina, en Córdoba. Somos cinco seminaristas, dos de Ghana, dos de Angola y uno de Paraguay. Estudiamos en la Universidad Católica en el centro de Córdoba”.

¿Usted estudia para ser sacerdote?

“Sí, sí, sí, estamos estudiando para ser sacerdote”.

¿Cuántos años le faltan?

“Me falta un año para estudiar”.

¿Allá en Ghana no hay seminarios?

“Hay seminarios mayores y también hay casas de formación religiosa. Bueno, son muchos. Y también diocesanos”.

¿Y quién define dónde usted estudia o usted elige?

“Bueno, nosotros tenemos etapas de educación. Para estudiar primero, tenemos como postulando. Hay como dos años de filosofía, tres años de noviciado y después teología. Cuatro años allá, pero aquí como teología será como tres años”.

“Pero depende de nuestra provincia. Cada provincia, la congregación decide dónde vamos a estudiar porque la congregación es internacional. Somos Misioneros, entonces, no estamos en un solo un país. Así que nosotros en mi grupo éramos como 20 o 23. Y después nos mandaron dos aquí y dos a Brasil, dos en Japón, dos en Chicago, dos en Filipinas y uno en Chile. También hay cuatro en Portugal, hay cinco en Filipinas, hay uno en México, hay uno en Indonesia, hay cinco en Kenia, hay dos en Congo y cinco en Ghana”.

¿En su caso el destino fue Argentina?

“Sí, argentina para estudiar. Nosotros dos es la primera vez que visitamos argentina”.

¿Qué sabia de Argentina?

“Bueno, yo no sabía nada sobre argentina. Solo sabía que es un país de Latinoamérica, pero no sabía ni dónde está Argentina, no sabía cómo es el país. Pero me mandaron aquí y estoy contento”.

¿Y en estos años que está en el país, qué le pareció?

“Muy bien. Un país muy pacífico, a mí me gustó mucho. Muy simple, la gente muy amable, me gustó mucho”.

¿Cómo está el catolicismo en ese lugar donde usted vive?

“Bueno, allá en Ghana tienen distintas religiones. Hay pentecostales, hay evangelistas, hay militaristas, hay musulmanas también”.

¿Quiénes son los que tienen mayor porcentaje?

“La mayoría son cristianos, pero los cristianos en distintas dimensiones. Y después, musulmanas, sí”.

¿Y cómo nace su vocación?

“Bueno, mi vocación es una historia muy larga. Mi papá no es católico, tampoco mi mamá. Y yo fui a un colegio católico. Y así nació mi vocación”.

¿Y por qué lo mandaron a un colegio católico? ¿No había otra opción?

“Había opciones, pero mis compañeros estaban allá. Por eso yo quería. Entonces, mi papá me permitió ir a ese colegio. Y después conseguí algunos misioneros, pero no eran verbitas, era otra comunidad”.

¿Y entre las opciones que le van a dar cuando se ordene, qué países tiene como destino para elegir? ¿Ya está pensando?

“Todavía no, ahora estoy ocupando con mi estudio, los estudios. Pero no tengo ninguna idea sobre esto”.

¿Ninguna preferencia todavía?

“No tengo preferencias. Pero cuando llegue ese momento, voy a ver. Todavía no tengo ahí opciones”.

¿Argentina estará?

“Sí, Argentina, sí. Es constante. Tengo que... Bueno. Con la experiencia que tuve aquí, no puedo dejar a Argentina”.

¿Hace cuánto está en Crespo?

“Hace cinco días. Estoy conociendo. Fui a las comunidades de San Miguel, fui al parque. Estuve con los chicos en el colegio de las hermanas. Muy lindo, muy linda ciudad”.