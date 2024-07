Incautan más de 900 dosis de cocaína: un kiosco funcionaba en una casilla

Estación Plus Crespo

En horas de la tarde del jueves, personal de la División Toxicología de Concordia llevó a cabo tres medidas judiciales en simultáneo, en el B° Nueva Esperanza, de esa ciudad.

Entre los elementos hallados en los domicilios, la Policía destacó: "948 envoltorios de nylon, listos para ser comercializados al menudeo, los cuales en su interior contenían sustancia estupefaciente Clorhidrato de Cocaína, que arrojaron un peso de 281 grs. También telefonía móvil; elementos de fraccionamiento y; más de $318.000".

Se conoció que "uno de los inmuebles fue allanado tiempo atrás por personal de la Policía Federal Argentina".

"Las ventas se realizaban en una 'casilla', donde no había moradores, al no ser habitable", apuntaron los pesquisas a FM Estación Plus Crespo.

Al finalizar los procedimientos, la Magistratura ordenó la detención de dos personas: un hombre y una mujer. Asimismo, se identificaron 12 personas en total.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia de la Jefatura Departamental Concordia, a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 de esa ciudad.

Participó personal dependiente de Jefatura Departamental Concordia con su Grupo Especial, con colaboración de Divisiones Toxicología y Grupos Especiales dependientes de Jefaturas Departamentales Colón y San Salvador.