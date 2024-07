Tragedia vial en Córdoba: Camionero murió tras bajar de su vehículo y ser atropellado por una motocicleta

Sucedió en un tramo no habilitado de la autovía Río Cuarto-Holmberg. El hombre fallecido era un ciudadano chileno de 58 años.

Un trágico accidente se registró este jueves a la noche en la ruta nacional 8, en la autovía Río Cuarto-Holmberg, a la altura del kilómetro 611, donde dos jóvenes, de 21 y 26 años, que transitaban en una motocicleta, embistieron a un peatón.

El incidente ocurrió en un tramo no habilitado de la ruta.

El peatón resultó ser el chofer de un camión, un hombre de origen chileno, quien había bajado del vehículo posiblemente para revisar algo.

El accidente se produjo en un tramo no habilitado, que es un carril en construcción de la autovía Río Cuarto-Holmberg que aún no debería utilizarse, porque no está terminado.

Tras el impacto, los tres individuos fueron trasladados al hospital San Antonio de Padua.

Lamentablemente, debido a las graves lesiones sufridas durante el accidente, se confirmó el fallecimiento del chofer de nacionalidad chilena, Danton Fernando Loyola Morales, de 58 años.

"En jurisdicción de Holmberg, por causa que se van a tratar de establecer, una motocicleta habría colisionado a un hombre mayor de edad. Como resultado, se conoció el fallecimiento del chofer del camión", informó el comisario Jorge Baseggio, de la departamental Río Cuarto.

Cadena 3