Municipio debió readecuar sus finanzas: Qué proyectos no serán ejecutados en el 2024

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la primera modificación presupuestaria, que en la práctica se traduce en la necesidad del Ejecutivo de reforzar el dinero disponible para cuestiones que son prioritarias de atender y responder, al tiempo que se redujeron montos destinados a cuestiones que pueden ser suspendidas por el momento. Esa readecuación de los importes proyectados, fue ampliamente explicada a los ediles por la Secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt.

La funcionaria mantuvo un extenso diálogo con FM Estación Plus Crespo, dando cuenta en detalle del alcance de las modificaciones aprobadas. En principio, Schmidt contextualizó que "básicamente la normativa ha sido una readecuación de las partidas. En un municipio, para poder hacer uso de dinero, tiene que estar disponible y asignado a una cuenta específica, que recibe el nombre de partida. Recordemos que los presupuestos se preparan en el mes de septiembre, o sea que el que estamos ejecutando en este 2024, se confeccionó en septiembre del 2023. La previsión en aquel entonces, era muy incierta, y los números no resultaron ser los estimados a nivel nacional ni provincial. En ese momento, se previó una inflación del 70% para este año, y ese porcentaje es lo que ya se produjo e incluso lo superamos, desde enero a junio. Hubo un cambio de gobierno y aunque seamos una continuidad de la gestión de Darío Schneider, igualmente la gente que está en ciertas funciones no es la misma que armó el presupuesto del año pasado. Se han registrado aumentos importantes en costos, que han superado la previsión o que están al límite de hacerlo, y por ende, en estos primeros seis meses ya están agotadas las partidas que se planificaron para todo el 2024. Entonces hay un montón de cuestiones que van cambiando en el medio del desarrollo de la gestión, que necesitan actualizarse. No se está ingresando un nuevo dinero, sino que se redestina; lo que teníamos disponible para hacer ciertos gastos, lo estamos sacando de esas partidas y lo estamos poniendo en otras, para afrontar respuestas prioritarias".

Medicación y alimentos son una asistencia básica, de la cual el Gobierno Nacional se ha desentendido y la Municipalidad de Crespo decidió hacerse cargo, en beneficio de la población que necesita dichas asistencias. La Secretaria de Economía, Haciendo y Producción, afirmó: "No se están recibiendo los aportes para bolsones alimentarios y nos estamos haciendo cargo nosotros. Por los bonos que estamos dando, no está ingresando nada de Nación; y tampoco la asistencia en medicamentos. El costo de los remedios ha sido muchísimo, de manera que más personas han tenido que recurrir a solicitar una ayuda para adquirirlos, ya sea por tratamiento o una prescripción puntual. Entonces la partida que teníamos designada para medicamentos -que es tanto para la atención dentro de nuestras salas municipales, como la entrega a los solicitantes-, quedó agotada. Se ha ampliado el monto, nos estamos haciendo cargo de eso. Son recursos que en la proyección iban para otras cuestiones, pero que se está volcando la atención de la salud, entendiendo que cuando uno no recibe la ayuda de los gobiernos provincial o nacional, a los vecinos no los podemos dejar sin esa ayuda. Lo está absorbiendo la Municipalidad".

Dos obras que se harían en el Parque Industrial de la ciudad, también se vieron afectadas por la cancelación de la ayuda nacional. "Se iba a hacer un edificio institucional, facilitador de servicios para el día a día de las empresas, reuniones y demás. A la mitad de la inversión la pagaba Nación y a la otra parte la abonaba la comisión del Parque Industrial y el municipio. Quedó trunco ese proyecto, más allá de que había sido aprobado el 8 ó 9 de diciembre de 2023. Pero cuando asume el nuevo gobierno, nos informaron que al dinero no lo van a enviar, quedando todas esas proyecciones frenadas", apuntó Evangelina Schmidt y continuó: "Y la otra es una obra vinculada a los residuos, un avance en el funcionamiento del biodigestor, lo cual también quedó pendiente".

"Estaban planificados trabajos de infraestructura en el Centro Cultural, que era otra obra que queríamos hacer. Pero bueno, se le están asignando otros destinos a los fondos. Hoy se está haciendo toda la refacción del Salón Municipal, y otras mejoras en dependencias municipales también", especificó la funcionaria y acotó: "Todas estas inversiones eran montos que quedaron irrisorios en comparación con los gastos que estamos teniendo efectivamente en las obras. No nos hubiese alcanzado nunca la partida presupuestada, por el aumento grande que tuvieron los materiales".

Evangelina Schmidt ratificó que se redujo el alcance previsto para el Programa La Plaza de mi Barrio. "Habíamos presupuestado dos plazas. Por el momento, nos embarcamos en la remodelación de una, que es Plaza San Lorenzo, para lo cual se comenzó el fin de semana a tener un encuentro participativo con los vecinos. Estamos pisando el mes de agosto, así que reevaluaremos si se podrá llegar a llevar adelante otra plaza a fin de año, o directamente proyectarla para el 2025".

Con expectativas se transitan los últimos meses previo a la Fiesta Nacional de la Avicultura 2024, evento popular que reivindica la economía de Crespo y zona, siendo también un aspecto analizado en la modificación presupuestaria. La Secretaria municipal detalló: "Se había proyectado un valor para su realización y tuvimos que aumentarlo, por los costos que conlleva. Igualmente lo que buscamos con esa Fiesta es acercar a empresarios, instituciones y demás, por eso estamos trabajando en conjunto con la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura, buscando muchos sponsors y felizmente, notamos que hay privados interesados en participar. Eso nos va a ayudar a costear la Fiesta, y que el vecino, a la hora de pagar una entrada le resulte mucho más módica de lo que realmente debería salir. Llevar adelante una Fiesta tiene un costo muy elevado hoy en día, considerando la contratación de los grupos musicales, escenario, sonido, iluminación, poner el predio en condiciones, alquilar baños, todos los detalles. Está muy bien encaminada y de continuar así, lograríamos que el municipio no tenga que poner dinero significativo, al tiempo que el público tampoco tenga que pagar entradas exorbitantes para ver buenos espectáculos. Aún así, en esta instancia de organización, fue necesario elevar el presupuesto previsto".

Los servicios básicos están garantizados. Fue una afirmación que lleva tranquilidad a los vecinos de la ciudad, en tiempos de situación económica compleja. "Nuestra función básica como municipio es brindar ese tipo de servicios -como alumbrado, barrido, recolección de residuos, agua potable y demás-. Los servicios están garantizados y seguimos pensando en el mejoramiento, en lo que necesita el vecino día a día", comentó Schmidt.

La Secretaria de Economía, Hacienda y Producción, reflexionó que "las modificaciones no son más que el reflejo de algo que hace bastante se conversa en las reuniones de gabinete. Uno trata de bajarnos todos a la realidad, no son tiempos fáciles. A otra escala, esto es como ocurre en una casa, uno proyecta cosas a principio de año y a medida que pasan los meses, va siendo más precavido en ciertas cuestiones, priorizando, postergando. Hay prestaciones que al municipio le llevan un montón de gastos, porque aumentó la luz, el gas y el combustible, como en los hogares que pasa exactamente lo mismo. Lo que previmos en cuanto al aumento de las Tasas -que son servicios esenciales-, gran parte de las partidas es consumida por el normal funcionamiento. Entonces, hay ciertas obras que preferimos frenarlas ahora, no se eliminan de nuestros planes, pero se pensarán más adelante, cuando los números se vayan acomodando. Al municipio le ingresa plata de la Nación, Provincia y de los contribuyentes. Nuestro recurso grande es la coparticipación y en base a ello, siendo responsables, vamos analizando".

Si la economía se reciente en la población, también impacta en los ingresos municipales. Al menos, se está reflejando. En cuanto a lo que se recauda a través del cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones -pago de Tasas-, Evangelina Schmidt explicó: "Hay meses que son buenos y otros no tanto. Hay épocas específicas, que uno sabe que recauda más y otros menos, por una cuestión estacional y acorde a los vencimientos. Sí estamos viendo una baja en lo que es la recaudación por Tasa de Higiene Profilaxis y Seguridad, que se condice con lo que uno visualiza en la calle también, que es una disminución del movimiento comercial. A nivel hogar, uno gasta en lo justo y necesario, entonces hay ciertos rubros que no están teniendo el nivel de venta que se esperaba. Entonces eso directamente se refleja en el ingreso del municipio, es una consecuencia que va acompañando el efecto inflacionario. En estos meses estuvo bajando un poco el movimiento y las ventas, pero se habla de un repunte y todos tenemos las expectativas, pero mientras tanto nos encolumnamos en ser cautelosos en cuanto a los gastos públicos".

"Prefiero pecar por precavida, que hacer gastos exorbitantes y después llegar a fin de año con un problema", graficó la funcionaria a cargo de las arcas municipales y acotó: "Todos tenemos la esperanza de que se saldrá adelante de esta situación, que vamos a estar bien, que llegará fin de año y vamos a estar mucho mejor; pero mientras tanto, estamos todos viendo qué es lo que pasa y siendo consecuente con ello".