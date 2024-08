Cerrajero devolvió billetera con más de $1.000.000 y dólares en Paraná Campaña

Un trabajador halló una billetera con pesos y dólares en la vereda y la devolvió. El noble acto ocurrió en Paraná Campaña en la localidad de María Grande días atrás, cuando un cerrajero, Cristian Bolzán, encontró un sobre de mujer en la vereda y comenzó a buscar a su dueña para devolvérsela.

En diálogo con Elonce, Bolzán contó que “fue frente a una panadería, salía de mi casa y vi como a una mujer se le cayó la billetera en el cordón de la vereda cuando subía a una camioneta. Me apuré para alcanzarla, pero no llegué”. Tras el hecho, Bolzán decidió emprender una búsqueda para hallar a la dueña de la billetera extraviada y devolverla.

“Es lo que corresponde, porque no era mía, consulté en varios lugares y nadie conocía a la mujer, entonces decidí ir a la radio local para avisar que había encontrado una billetera y dejé mi número de teléfono, entonces quien me llamará y me diera las características de la misma se la entregaría”, expresó Bolzán al resaltar que “si me hubiera pasado a mí, me gustaría que hagan lo mismo”.

La billetera contenía más de un millón de pesos y unos 500 dólares: “no vi mucho, pero quería saber para cuando la persona se contacte controlar que sea esa verdaderamente la dueña”, dijo el cerrajero al sostener que “a cualquiera le puede pasar que en un descuido pierda algo importante”.

El encuentro con la dueña de la billetera

Pasadas las horas, una mujer se contactó con Bolzán para informarle que era la dueña de la billetera y tras responderle unas preguntas cruciales se la devolvió. “La mujer estaba asombrada que le hayan devuelto su billetera, pero es algo común acá. Lo que no es tuyo se devuelve y así nos manejemos. Somos un pueblo chico, todos nos conocemos cómo no nos vamos ayudar entre nosotros”, valoró.

Bolzán contó que desde hace más de 12 años que vive en María Grande y tiene una cerrajería con la cual trabaja a diario con mucho esfuerzo para tener el sustento diario. “Hay que ser bueno y mantener los valores, porque con eso progresamos, construimos relaciones y nos ayudamos”.