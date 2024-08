Sentidas expresiones de concejales hacia las familias afectadas por la tragedia en Ruta 131

Estación Plus Crespo

En la noche de este miércoles y en el marco de una sesión en el Concejo Deliberante de la ciudad, ediles hicieron manifestaciones de solidaridad para con el duro momento que atraviesan las familias y allegados a Analía Araceli Sturtz, Agustín Kloster, Juan Antonio Ferrero y Facundo Exner, quienes perdieron la vida el 4 de agosto.

El eco del lamentable suceso vial, llegó al recinto a través de la concejal Valeria Torresín (Frente Crespo Nos Une), quien haciendo uso del Art. 44 (habilita expresiones de temáticas no contenidas en el Orden del Día), expresó: "Ha consternado a la comunidad y también en particular a la Escuela Técnica, este terrible accidente, en el que tres jóvenes perdieron la vida en la noche de este domingo, sobre la Ruta Nacional 131, en cercanías a Libertador San Martín; y también la mamá de uno de ellos. Como edil elegida por el pueblo y a título personal -porque soy una mamá que trabaja con el grupo de estos padres, que están preparando la recepción para los alumnos y tengo un hijo que cursa una modalidad en esa misma institución educativa-, estoy sumándome a las condolencias, mandando un apoyo, una compañía, en tan sentido momento. Tal como lo han hecho otras instituciones educativas de la ciudad, que han estado expresando su solidaridad para con las familias de las víctimas. Fueron y son familias conocidas, de jóvenes destacados por su responsabilidad y cariño, entre otros valores que fueron reflejados con el acompañamiento de toda la comunidad. Actitudes que desde este Cuerpo Deliberante acompañamos. La comunidad de Crespo se encuentra consternada y sumida en un profundo dolor, brindando apoyo a todas las familias y amigos, que están pasando por esta difícil situación. No hay palabras para este tipo de situaciones, pero sí decirles que cuentan con la presencia, el afecto, la unión y el apoyo de todos los que formamos parte de esta comunidad, para intentar sobrellevarlo. Recordemos y honremos sus memorias, reviviendo momentos y anécdotas, de una manera que reflejen los valores y el amor que compartieron con nosotros. Solamente decir que los abrazamos en el dolor y en la esperanza del reencuentro prometido por el Señor".

El bloque de concejales justicialistas Crespo en Marcha - Más para Entre Ríos, tuvo expresiones en igual sentido. El concejal Luciano Reca, agregó: "Desde nuestro bloque, sumarnos a las condolencias y al pesar para las familias que están atravesando esta situación trágica. Adherimos a las palabras de la concejal Torresín".