Paritaria docente: El Gobierno otorgará por decreto nuevos incrementos salariales

El ministro de Trabajo, Manuel Tronocoso, señaló además que la postura del Gobierno es que día de paro, día que se descuenta. Y que toda jornada de clase que se pierde, se recupera. “Si es necesario estirar el ciclo lectivo a enero se hará. Los 190 días de clases son una política de Estado”, precisó.

“Tenemos cientos de mensajes que nos han llegado, tanto a las redes sociales del gobernador, a las de quien les habla, como a las de la presidenta del CGE de docentes no afiliados a ningún gremio manifestándose de acuerdo con las propuestas. UDA también aceptó. No podemos permitir que tanto los chicos como los docentes no sindicalizados o afiliados, sigan siendo rehenes de los gremios”, consignó.

En tanto, el secretario de Finanzas Uriel Brupbacher indicó que el estado de las cuentas públicas es “peor que en pandemia”. Existe una caída de 20 puntos de ingresos con respecto al mismo mes de 2023, marcó. Además hubo un “corrimiento del gobierno nacional que dejó a la provincia a las buenas de Dios”, confesó.

Pese a todo, el Gobierno provincial “mantuvo abiertas las paritarias, dio aumento en enero cuando nunca antes había ocurrido y nunca alteró el cronograma de pago”, remarcó.

“No ha habido despidos en la administración pública provincial Con los gremios estatales se cerraron paritarias y se llegó a acuerdo. Con los docentes no”, contrastó Brupbacher.

Noticia en desarrollo...