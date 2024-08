Hackearon celular de centro médico y se generó una ola de intentos de estafas

Las estafas están a la orden del día. Hace unos días, un centro médico de la ciudad de Gualeguaychú sufrió el hackeo de su celular y desde ahí se contactaron con varios pacientes, a los cuales intentaron estafar.

Conocido el ciberataque, desde Premed Salud solicitaron a las personas no comunicarse con el número afectado “y menos aún responder solicitudes que vengan desde ese número”. Y alertaban sobre la situación: “piden un código ya sea para cancelar o solicitar un turno y se quedan con su línea, también para asignar citas con alguno de los profesionales piden que adelante una seña”.

“Bajo ningún concepto Premed pide que se transfiera ningún importe para acudir a un turno”, aclararon.

Cadena

Tras el hackeo al celular del centro médico, los delincuentes comenzaron a contactarse con los pacientes y se registró “una ola de hackeos de whatsapp entre personas residentes en Gualeguaychú”, según indica el sitio Radio Máxima.

En este sentido, se conoció el testimonio de Silvina, quien había solicitado un turno a Premed Salud y posteriormente recibió un llamado, vía Whatsapp, donde le dijeron que le enviarían un código para que el turno quedara registrado.

La mujer envió el código recibido, pero ante un pedido de reiteración, sospechó y decidió cortar la llamada. No obstante, los estafadores ingresaron a la cuenta y enviaron distintos mensajes a sus contactos, donde solicitaron a través de su línea, montos de dinero que debían ser depositados a una cuenta.

“Una vecina se dio cuenta enseguida y me avisó. Empezamos a mandar mensajes para avisar que me habían hackeado el whatsApp, un primo de Buenos Aires también me llamó”, contó Silvina.

¡Alerta WhatsApp!

Hace un día, la propia aplicación de WhatsApp, envió un importante mensaje a sus usuarios para alertarlos por posibles estafas y dio varios tips para evitar los mensajes sospechosos.

Claro está que cada vez son más los estafadores que eligen la app de mensajería WhatsApp para realizar estos engaños a las personas más vulnerables. Suelen ser mensajes de texto en los que fingen ser un amigo tuyo y te piden que les deposites dinero asegurándote que rápidamente te lo devolverán.

Ante esta situación que ya afectó a miles de usuarios, WhatsApp decidió dar un comunicado explicando cómo proceder antes posibles estafas y que cuidados hay que tener para no caer en ningún tipo de trampa.

En primer lugar, explican que algunos mensajes que suelen usar los estafadores:

- Solicitudes para que abras un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación

- Solicitudes para que compartas información personal, como números de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias, fecha de nacimiento o contraseñas

- Solicitudes para que reenvíes un mensaje

- Solicitud de dinero o reclamo de que tienes que pagar para usar WhatsApp

- El estafador finge ser alguien que conoces

- Mensajes que hacen referencia a la lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo

“Si recibiste un mensaje de este tipo lo que tenés que hacer es bloquear a la persona y no abrir ningún link que te haya mandado. En caso de que dudes sobre si es o no la persona, WhatsApp te recomienda que le hagas una pregunta personal que solo saben vos y esa persona”, aconsejan.