En medio de un paro, fuerte ataque a un colectivo que unía Paraná y Crespo

UTA acordó una medida de fuerza que en principio no debería nuclear a las empresas que prestan servicios de corta distancia en Entre Ríos, nucleadas en AETA. Sin embargo, un violento ataque a un ómnibus, generó el efecto forzado de plegamiento al paro.

Estación Plus Crespo

En la mañana de este jueves, un transporte de pasajeros fue agredido en pleno viaje. Ocurrió en perjuicio de la empresa Ciudad de Crespo, afectando a la unidad que se encontraba prestando el servicio de las 7:50, que une Paraná y Crespo.

FM Estación Plus Crespo pudo conocer que en el atardecer del miércoles, UTA comunicó un paro por 48 horas en el interior del país, el cual sería operativo este jueves y viernes, en líneas del transporte urbano e interurbano. Mientras tanto, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) pidió una conciliación obligatoria que fue rechazada por el gremio transportista.

Por otra parte, se encuentran las pequeñas empresas que recorren la zona y cuyos trabajadores "han recibido los pagos en tiempo y forma", por lo que entendiendo que sus realidades no se corresponden o no justifican reclamo alguno, optaron por prestar con normalidad los servicios de este 22 de agosto. Con esa consonancia de postura cerró la noche del miércoles.

En forma repentina, en la mañana de hoy la boletería local comunicó a los usuarios que dos empresas regionales -con alta demanda de pasajeros-, no prestarían servicio.

Supo FM Estación Plus Crespo que el cambio de decisión llegó como efecto multiplicador, a partir del ataque sufrido por un colectivo en Ruta 12, a la altura de San Benito. El interno de la empresa Ciudad de Crespo salió de la terminal de ómnibus de Paraná a las 7:50, con destino a Crespo. De repente, un automóvil de color rojo -sin patente colocada-, sobrepasó al micro y durante la maniobra recibe un piedrazo en el parabrisas.

El cascote generó una rotura importante, quedando el elemento contundente en el interior de la unidad. Afortunadamente, el chofer no sufrió lesiones y el impacto no desestabilizó la conducción del mismo, con el riesgo que ello podría implicar para los pasajeros. La acción fue inmediata y certera, por lo que no descartan que se haya empleado una gomera para impulsar la piedra.

El daño no sólo conlleva una erogación económica para la empresa, sino que complejiza la dinámica, puesto que por tratarse de una unidad Marcopolo, existen en el mercado complicaciones de importación para la reposición del cristal parabrisas.

Finalmente, vía relevamiento de actores y allegados a la situación, constató que "por seguridad" existen servicios que no se estarán brindando en estas jornadas, aunque los criterios de la medida de fuerza no serían compartidos.

"Necesitamos trabajar" se une al "necesitamos viajar", de acuerdo a los testimonios recabados por Estación Plus entre pasajeros y empleados.