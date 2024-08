Empresas niegan la quita de seguros en colectivos de larga distancia

El gobierno nacional dio a conocer a través del Boletín Oficial del martes 20 la Resolución 775/2024 del Ministerio de Economía. Allí deja de exigir a los micros de larga distancia algunos seguros obligatorios, como los riesgos de muerte e incapacidad.

La normativa derogó la Resolución 684 sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establecía la ampliación del seguro de responsabilidad civil para cubrir los riesgos de muerte e incapacidad de pasajeros por accidentes en servicios de transporte automotor interurbanos de pasajeros de larga distancia.

Sin embargo, la cámara empresaria negó cambios en la cobertura, ya que se trataba de un monto impuesto para seguros con los que ya se contaba.

En este marco, UNO consultó a Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (Celadi), que explicó la situación: “La verdad que nos enteramos como todo el mundo, en el Boletín Oficial. Desde 2022 surgió un nuevo seguro, un adicional que se le empezó a cobrar a los pasajeros. La verdad que nosotros en su momento no estuvimos demasiado de acuerdo porque nos parecía que estaba cubierto”.

El referente detalló, en línea con el comunicado emitido por la Celadi el jueves 22: “Cuando uno viaja en un ómnibus de larga distancia, los ómnibus tienen las coberturas y seguros obligatorios que deben tener para circular y sobre todo para transportar pasajeros. ¿Qué significa esto? Bueno, los seguros naturales por cualquier situación, como uno tiene en su auto particular, de tener un seguro por si tiene un accidente con un tercero, pero en el caso de los ómnibus obviamente también extensivo a los pasajeros que estás transportando. Con lo cual, y esto para desterrar ciertas ideas o cuestiones que salieron e interpretaron algunos medios de que se dejaba de cubrir el riesgo de accidente o ciertos riesgos, no es así”. Gaona enfatizó: “Absolutamente todos los riesgos o las posibilidades de que ocurra algo en un ómnibus están cubiertos con los seguros tradicionales, que son los que exige la Secretaría de Transporte de la Nación y que estableció la Superintendencia de Seguros de la Nación. Entonces, primero, esto es lo que nos parece más importante: llevar tranquilidad, no cambió nada, el pasajero no perdió ningún beneficio, ninguna cobertura ante una situación de siniestro”.

“Lo que ocurrió es que en 2022, por una gestión de las propias aseguradoras se solicitó que se establezca un cobro obligatorio al pasajero, es decir, cuando vos comprás un pasaje, dentro del pasaje al pasajero te obligaban a sacar un seguro, por el riesgo de viaje, cuando en realidad ya estaba cubierto. Nosotros no acompañamos esa medida. De hecho, de alguna manera la cuestionábamos, entendíamos que se estaba duplicando la implementación de algo y que además lo estaba pagando el pasajero, y si bien el costo no es muy alto en cada pasaje, la verdad que impactaba a nivel sectorial, porque si uno multiplica ese seguro por los 25 o 27 millones de pasajeros que tiene al año, no es un número menor”, manifestó.

Sobre la eliminación del monto adicional, dijo: “No nos genera ningún conflicto, no tenemos ninguna opinión en contra de eso, porque básicamente, insisto, se saca algo que se había impuesto obligatoriamente al pasajero, el pasajero no podía elegir, queda de ahora en adelante la posibilidad de que alguna empresa ofrezca algún seguro, vuelve a la situación en la cual, si alguna empresa quiere ofrecerlo, o si algún pasajero quiere sacar un seguro de previsión sobre un viaje, lo podrá hacer, pero no va a ser obligatorio”.

El vocero de Celadi señaló que muchas personas estaban confundidas, porque entendían que “ahora no estaba cubierto en su viaje, o que había cosas que no estaban cubiertas, entonces la reacción fue, en muchos casos, de duda y de temor”.

La actualidad del transporte de larga distancia

Gaona también brindó información sobre la actualidad del rubro: “Los ómnibus de larga distancia en la Argentina conectan más de 1.600 destinos, no hay ninguna modalidad de transporte que llegue a tantas localidades como hoy en transporte público, como desde hace bastante tiempo hace el ómnibus. Como otras actividades de la economía está sufriendo el golpe de la recesión. En ese sentido, si bien puede cambiar el número en función de algún corredor, algún destino u otro, a nivel nacional estamos viendo a lo largo del año un promedio de hasta entre un 25% y un 30% menos de pasajeros. Es un valor que todavía no hemos logrado recuperar y no recuperamos los pasajeros del año pasado, esto se explica por el nivel de crisis económica. Desde el sector estamos tratando de implementar beneficios, descuentos, acuerdos con bancos para tarjetas de crédito, cuotas sin interés, todo lo posible y sobre todo, muy importante, tratando de no trasladar los costos de nuestros insumos que suben fuertemente”.

Agregó: “Un dato que es clave es que el servicio de los ómnibus de larga distancia de carácter nacional, es decir, el que cruza una provincia a otra o el que sale de la Ciudad de Buenos Aires a alguna provincia, tiene subsidio cero. O sea, el Estado no pone un peso ahí y la empresa recauda con lo que paga el pasajero en el boleto. En ese sentido, por supuesto, suben los combustibles, los neumáticos, suben todos los insumos y nosotros tratamos de hacer un equilibrio entre la caída de la demanda y el incremento de los precios para perder menos pasajeros. Tratamos de llevar este año que viene siendo complejo”.



Desde Entre Ríos

Por último, Gaona definió la situación provincial: “Entre Ríos es una provincia que cada año es más elegida para visitar, que está teniendo conectividad prácticamente desde todo el país, que tiene situaciones o eventos durante el año que la hacen muy importante: no sólo los carnavales, sino la Fiesta de Disfraces y una serie de cuestiones que hacen que sea un destino muy buscado. Además sus playas son cada vez más buscadas en el verano, con lo cual es una provincia realmente de gran importancia estratégica para el sector de la larga distancia”.

“Por otra parte, desde Entre Ríos, lo que suele pasar es que hay turismo dentro de la provincia. También lo que estamos viendo nosotros en la zona es turismo interprovincial, es decir, en vez de tomar un viaje que recorra cuatro o cinco provincias, elegís viajar a la provincia más cercana a donde uno vive, van a Corrientes, a Santa Fe o Córdoba”, explicó el trabajador de Celadi.