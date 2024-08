Docentes se manifestaban y esperaban a Frigerio en El Palmar, pero el gobernador entró en helicóptero

De acuerdo a la información difundida por el gremio docente, la iniciativa fue en pos de «llevar el reclamo de la docencia entrerriana de salarios dignos».

Además, agregaron al reclamo: «Ningún docente pobre, aumento salarial ya, restitución del FONID y conectividad, no a los bonos, actualización del código 029, no a la reforma de la Ley 8732, no a la esencialidad en la educación».

Luego del ingreso de funcionarios provinciales al Parque, los docentes replicaron el reclamo junto a cánticos, banderas y carteles con las consignas como #CONCILIADOS PERO NO CALLADOS, publicó El Entreríos.

«El Gobernador ingresó en helicóptero evitando así a los docentes que se encontraban allí junto a trabajadores del Palmar nucleados en ATE», señalaron.

Por último, aseveraron: «Seguiremos manifestando en cada lugar que el gobernador vaya de tal manera que escuche el reclamo de las y los trabajadores de la educación».