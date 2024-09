OpenAI ya fijó fecha para lanzar "Strawberry", su super Inteligencia Artificial

Open AI lanzará "Strawberry", su nueva actualización de inteligencia artificial dentro de dos semanas. Según detallaron desde la empresa dirigida por Sam Altman, la misma estará orientada al razonamiento y se presentará a los usuarios como parte del servicio de ChatGPT.

Este nuevo avance presenta una técnica de aprendizaje iterativa y automática. De esta manera, el modelo de IA genera, automáticamente, nuevas tareas y crea sus propios datos de entrenamiento, mediante razonamientos internos, para responder a dichos desafíos con mayor precisión.

Sobre el proyecto, un portavoz de OpenAI confirmó: "Queremos que nuestros modelos de IA vean y comprendan el mundo más como nosotros. La investigación sobre las nuevas capacidades de esta tecnología es una práctica común en la industria, con la creencia compartida de que dichos sistemas mejorarán en su razonamiento con el tiempo".

Tras el anuncio y los posteriores informes conocidos, se espera que la nueva herramienta esté disponible para los usuarios de ChatGPT en aproximadamente dos semanas. Sin embargo, todavía no se detalló cómo se ofrecerá exactamente y desde que día estará disponible. Por el momento, el único detalle conocido es que la versión inicial de "Strawberry" sólo podrá recibir y producir texto, y no imágenes.

Los consejos de Sam Altman, creador de ChatGPT, para ser más productivo

OpenAI se fundó en 2015 y Altman fue uno de los integrantes originarios que ayudó a fundar la empresa, empezando en un inicio como una organización sin ánimo de lucro. En 2019 tomó el mando como director ejecutivo y, tras una leve interrupción de su gestión, se mantuvo en ese puesto para revolucionar el funcionamiento de la Inteligencia Artificial.

Es así que, Altman asegura que para tener un estilo de vida equilibrado y productivo es necesario centrarse en tres claves: Reconocer las cosas importantes y poner el foco y la energía ahí, no perder el tiempo es cuestiones irrelevantes, y hacer muchas listas.

En cuanto a la primera recomendación, el magnate asegura que la mente trabaja mejor y las eficientemente cuando se trabaja sobre algo que disfruta hacer. En este sentido, también agregó que los procesos se hacen más llevaderos cuando se puede ver el progreso y la evolución del proyecto, porque motiva y empuja a seguir.

Lo que no es de su agrado o interés, en su caso concreto, Altman trata de delegarlo en personas a las que sí les guste realizar esa tarea, por lo que es muy importante "intentar averiguar qué es lo que le gusta hacer a cada uno y delegar de esa manera". Así, el empresario destaca la importancia de tener personas al lado que puedan inspirarlo y ayudarlo en el desarrollo de su proyecto.

Por último, Altman también otorga un consejo simple pero clave: hacer listas. Este hábito lo ayuda a concentrarse al no tener varias cosas en la cabeza, sumado a que si no le gusta hacer una determinada tarea, "siempre puedo encontrar otra que sí me entusiasme". En este sentido, el director de OpenAI recomienda que las listas sean en papel, siendo fáciles de modificar en el caso de que sea necesario.