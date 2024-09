Ex trabajador municipal de Crespo cumplirá condena perpetua por Femicidio: conmocionantes revelaciones del caso

La Sala I de la Cámara de Casación de Paraná, no hizo lugar al recurso interpuesto por el condenado y confirmó la pena perpetua para Carlos Alberto Deniz. Un Jurado Popular dictó su culpabilidad en el femicidio de Stella Maris Castaño, ocurrido en diciembre de 2021 en la capital entrerriana. El hombre era trabajador de la Municipalidad de Crespo.

Residía en la capital entrerriana, junto a su pareja -una reconocida enfermera-, cuando ocurrió el terrible hecho de sangre.

Ella quería poner fin a la relación y él terminó con su vida

FM Estación Plus Crespo accedió al contundente relato de imputación: "El 20 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 3 de la madrugada, en el domicilio que compartían Carlos Alberto Deniz, su concubina S.M.C. y el hijo de ambos S.D. -de 4 años de edad-, sito en .... Paraná, Carlos A. Deniz luego de que S.M.C. le hiciera saber su pretensión de dar por finalizada la convivencia entre ambos, comenzó a agredirla violentamente, por lo que ella llorando y con gritos pedía auxilio y llamaba a su madre que vivía en el domicilio lindero. En ese momento Dylan Giuliano Arduin, de 18 años de edad, quien se encontraba transitando por la vereda de ese domicilio junto a su novia Luana Durán, al escuchar los gritos de la Sra. C., golpeó fuertemente la puerta de ingreso, motivo por el cual Carlos A. Deniz salió hacia el patio delantero y le gritó que se fuera mientras, por detrás, la Sra. C. desesperada, agitada, y con sus cabellos revueltos, le requería ayuda y suplicaba que llamaran a su madre, a lo que el joven Dylan G. Arduin le expresó "quedate afuera no vuelvas a entrar", tras lo cual Carlos A. Deniz la tomó de la musculosa que vestía, y por la fuerza la ingresó nuevam ente a la vivienda, cerrando la puerta con llave e impidiendo, con ello, la ayuda de los jóvenes. Una vez adentro, condujo a S.M.C. a la cocina, y frente al niño, le asestó dos puñaladas en el corazón, con un cuchillo de cabo de madera y metal de 33,5 cm de largo con una hoja de acero de 20 cm aproximadamente, las que le provocaron la muerte. Instantes después en el techo de la vivienda, fue aprehendido Carlos A. Deniz por el personal policial que acudió al lugar. Este hecho fue precedido por grave contexto de violencia de género, en el que Carlos Deniz no aceptaba la decisión de S.M.C. de dar por finalizado el vínculo de pareja, lo que pretendía concretar al día siguiente".

La causa se sustanció con el relato del hijo del imputado y de la víctima fallecida, siendo afectado directo por esta situación; lo cual fue sin éxito discutido por el condenado. De hecho, un posterior psicólogo que atendió al pequeño, reveló ante el jurado popular, que "el niño estaba muy mal, se despertaba haciendo el gesto de lo le hizo el papá a la mamá".

Deniz argumentó que en sus anteriores relaciones sentimentales no había tenido denuncias por agresiones, ni antecedentes de vínculos violentos. Apuntó a que su comportamiento fue imprevisto e incontrolado por el hecho de que no iba a ver más a su hijo. Su defensa apeló a demostrar con mensajes, sus permanentes expresiones de amor hacia la víctima y que no se constataron lesiones -recientes ni antiguas-, más que las que le provocaron el fallecimiento. Todo lo esgrimido fue focalizado a justificar que había sido "una emoción violenta".

Compañeros de trabajo de Stella Maris Castaño, relataron que ella "se ausentaba de las reuniones sociales, o si iba, pedía que no saquen fotos". También refirieron que en una ocasión no concurrió a una fiesta organizada en el ámbito laboral, precisamente por impedimento del condenado.

Incluso la mamá de la víctima, dijo que su hija le había mencionado que "Deniz creía que se c... a todos los médicos con los que trabajaba, incluso con el que cortaba el paso en el Hospital La Baxada". La progenitora contó que "al obtener ella un ascenso, tenía que ir vestida de otra forma y eso también le molestaba; Deniz le cuestionaba si en el supermercado iba a un cajero hombre".

"Cuando ella empezó a trabajar, él empezó a molestarla, a manipularla, porque se sentía menos que ella, porque ganaba menos que ella", relató otro testigo de su entorno.

Como contraparte, la sentencia detalla que "se comprobó que tenía 3 amantes en Crespo, donde trabajaba; y que en un momento, la primera pareja -del condenado- le dijo a S. M que le había advertido de lo que le iba a pasar".

A lo largo de 47 fojas, los camaristas Gustavo Pimentel, Marcela Badano y Marcela Davite, puntualizaron las situaciones que el Jurado Popular conoció y que avalan la determinación de culpabilidad, no habiéndose violado ningún derecho ni existiendo motivos de nulidad alguna.

Los Camaristas destacaron que "todo demuestra que en el juicio se ha ventilado la realidad de los hechos, con total transparencia, y la fiscalía ha hecho una investigación impecable".