Se cumplen 100 días de la desaparición de Enrique Fabiani

Enrique Héctor Fabiani, es un jubilado de 74 años que desapareció el pasado 5 de junio cuando fue a un campo en el departamento Villaguay para cazar junto a unos amigos y un hijo.

Al cumplirse 100 días de su desaparición, su familia aun lo sigue buscando y esperando que tener respuestas por parte de la justicia y la policía.

En el marco de la causa, se realizó un careo entre los familiares Fabiani y los supuestos acusados del caso.

Sobre esta medida, Melisa Fabiani, hija del jubilado santafesino, comentó que “al careo íbamos tres personas: el amigo de mi papá, mi marido y yo. En un momento, el amigo de mi papá, Daniel, le habla por el cartucho encontrado en los rastrillajes y miente al decir que no me mostró ningún cartucho. Quedamos helados, no me salía ni una palabra”.

Tres meses sin rastro de Enrique Fabiani: “Lo seguimos buscando con vida”, indicaron

Además indicó que cuando la llamaron para iniciar el careo fue con la foto del cartucho que encontrado el 19 de junio, “y allí es cuando el amigo de mi papá, le muestra el cartucho y se lo compara con mi foto”.

Asimismo, agregó que “el 20 de junio, el amigo agarra los dos cartuchos con la mano, se los compara, me los muestra, pero en la declaración de él, dice que nunca manipuló el cartucho con la mano. Él con un tupé mentía, con una frialdad, obviamente no me miraba a los ojos”.

Tras el careo, Melisa salio de la sala y se largó a llorar “porque no podía creer la crueldad de las personas”.

Declaraciones

Por otro lado, la hija de Fabiani mencionó que “fue muy bueno, cuando declararon los cuatro maquinistas” ya que cuando uno declaraba, los otros tres estaban bajo custodia en un lugar apartado para no escuchar lo que se exponía.

“Aunque cuando llegó la parte del señor Julio Lodi y su esposa María Trebizán. Lodi se adelantó a esto y ya había acordado con la mujer lo que debían decir, entonces, cuando llegó la parte de reconstruir por parte de ella, dijo todo lo mismo que el marido”, lamentó Melisa.

Otra búsqueda

Producto de estas declaraciones, la hija de Fabiani habló este viernes con Horacio Blasón, subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, para llevar a cabo una investigación más extensa e ir por el otro lado del río.

Sobre los días que han pasado y la esperanza de encontrar a su padre, Melisa confesó que "lo humano me decepcionó mucho, y me sigue decepcionando, como digo, el sistema es un desastre. No puedo creer que haya sido todo tan perfecto, no puedo creer que no haya un error, porque yo sostengo que, si a mi papá le pasó algo malo, fue un accidente”

Finalmente, dijo que se está aferrando “más a la fe que a lo humano, porque lo humano me decepcionó mucho, y lamento que haya personas que tengan que seguir pasando por esto, porque el sistema es deplorable”.

El Once