Conductor se niega a pagar el Peaje en Ruta 14. VIDEO

El conductor, visiblemente molesto por el deteriorado estado de la ruta que recorrió desde la provincia de Corrientes, se negó a pagar el peaje. Al llegar al puesto, expresó con firmeza: "Buen día señor, peaje Concordia, le informo que me niego a pagar el peaje. Ruta habitualmente abandonada desde Corrientes, así que le pido amablemente que me libere el paso."

El empleado, sorprendido por la situación, le informó que contactaría a sus superiores. Sin embargo, el automovilista insistió en su postura, advirtiendo: "Hable con su supervisor, pero a partir de este momento, tiene un minuto, y cualquier daño que pueda ocurrir queda bajo su responsabilidad."

Durante el intercambio, el conductor continuó explicando los motivos de su negativa, alegando que la ruta se encuentra en un estado de abandono desde hace años: "No cortan el pasto, no hay asistencia mecánica, técnica, no hay auxilio, no hay nada. Entonces, al no existir la contraprestación por lo cual ustedes me están cobrando el peaje hace años, yo me niego a pagar."

Finalmente, tras una breve comunicación con otra persona, el trabajador del peaje decidió habilitar el paso y el conductor siguió su viaje sin pagar. El video del incidente ha generado un amplio debate en redes sociales sobre el estado de las rutas y el cobro de peajes en Entre Ríos y en varias rutas nacionales.