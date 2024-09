Ex funcionaria denunció por abuso sexual y violencia de género al ex intendente Cristian Treppo

Una exfuncionaria de la Municipalidad de Seguí denunció al exintendente de esa localidad, Cristian Treppo (PJ), por abuso sexual y violencia de género. A solicitud del Ministerio Público Fiscal, al ex presidente municipal le impusieron una serie de restricciones.

La denuncia fue presentada por una mujer que trabajó con Treppo durante 20 años, ante los fiscales María Florencia Acuña y Gonzalo Badano.

Allí contó que primero fue una de las secretarias de Treppo cuando se desempeñaba como director de Administración de la Vicegobernación, en la gestión de Pedro Guillermo Guastavino, a partir de 2003. Luego, fue funcionaria de su equipo cuando el dirigente peronista asumió como intendente de Seguí, en 2007.

La mujer denunció que los hechos comenzaron en la Vicegobernación, cuando Treppo la llamaba frecuentemente a su despacho. “Era por algún tema puntual, pero la situación se tornaba una situación sexual a la que no podía negarme porque temía perder el trabajo”, narró.

Una vez en el municipio de Seguí, las situaciones continuaron. “Yo no encontraba la forma de poner freno. Fue un calvario”, contó en Tribunales, según el texto al que accedió Análisis Digital.

“Pensar en negarme era contraproducente para mí y para todos mis compañeros porque Treppo se ponía agresivo, me insultaba a mí e insultaba a todos por cualquier tontería o error sin intención”, añadió.

A estos hechos, la mujer agregó que, ya siendo funcionaria, en 2011, también debía darle a Treppo parte de sus haberes. “Además de tener que satisfacer sus deseos sexuales, debía todos los meses darle en efectivo entre el 10% y el 15% de mi sueldo porque, según me decía, estaba ahí gracias a él”, contó.

Además, relató episodios de violencia verbal y ratificó que “el acoso y abuso sexual eran frecuentes, semanales mínimamente”.

En 2022 la mujer indicó que fue diagnosticada por depresión y que “con la excusa de ver cómo estaba” Treppo iba a su casa y “aprovechaba la situación para tener sexo”.

“Un día, en septiembre del año pasado, me hice de coraje y le dije que ya no podía seguir con eso, que me hacia mal”, narró la denunciante. Al día siguiente, según su relato, Treppo fue al municipio, donde ella seguía trabajando y le dijo “barbaridades”. Además, la acusó de maltratar a personas a las que ella atendía en su oficina.

La mujer contó que atravesó una crisis que incluyó un intento de suicidio y la internación en una clínica psiquiátrica en Paraná. Y le llegó el comentario de que Treppo decía en Seguí que ella estaba “internada por falopera”.

“Hasta hoy sigo con miedo, no salgo para no verlo, tengo las puertas de mi casa con candado y llave permanentemente. Quiero manifestar que no denuncié ni hice público nada de lo que me pasó por miedo a lo que pudiera hacerme”, agregó más adelante.

En la denuncia, la mujer relató que Treppo se enojó con ella porque no estaba acusada en la causa por presuntos sobreprecios en obras públicas en la que el ex intendente estuvo imputado. “Como resarcimiento, las facturas por los honorarios del abogado debía pagarlas yo a medias con Gerardo Heberlein”, señaló, en referencia a quién sucedió a Treppo al frente de la Municipalidad de Seguí.

La denunciante también sostuvo que, a su entender, no es la única mujer que sufrió acoso. “Hay chicas que renunciaron porque no soportaban más la presión, pero no se si se animarán a declarar contra el porque muchos le tienen miedo”, expuso finalmente.

Tras un pedido de los fiscales intervinientes, el juez de Garantías Pablo Zoff le impuso a Treppo una serie de medidas restrictivas por 30 días.

El ex intendente, que durante el gobierno de Gustavo Bordet estuvo al frente de la Unidad Ejecutora Provincial, no podrá realizar actos molestos y violentos a la denunciante ni a su familia ni a eventuales testigos, tampoco mantener contacto con ella a través de ningún medio.

Esta resolución le fue notificada a Treppo en las últimas horas y también se le indicó que podrá solicitar una audiencia con patrocinio letrado para la revisión de las restricciones impuestas.